Američki predsjednik Donald Trump smatra da vođa Sjeverne Koreje Kim Jon-un riskira izgubiti sve ako nastavi s neprijateljskim postupcima i da se njegova zemlja mora denuklearizirati, nakon što je Pjongjang objavio da je izveo "uspješan test velike važnosti".

Arhiv / 24sata.info

- Kim Jong-un je previše pametan i može previše izgubiti, zapravo sve, ako postupa na neprijateljski način. On je potpisao snažan sporazum o denuklearizaciji sa mnom u Singapuru - napisao je Trump na Twitteru, govoreći o njegovu prvom samitu s Kimom u Singapuru 2018.



- On ne želi pokvariti svoj privilegirani odnos s američkim predsjednikom niti se miješati u američke predsjedničke izbore u novembru - rekao je.



Pjongjang je ranije u nedjelju objavio da je sjevernokorejska vojska u subotu provela "vrlo važan test" na poligonu za lansiranje projektila Sohae.



- Sjeverna Koreja, pod vodstvom Kim Jong-una raspolaže ogromnim privrednim potencijalom, ali mora se denuklearizirati kao što je obećala - nastavio je Trump.



NATO, Kina, Rusija, Japan i cijeli svijet se slažu u vezi toga, dodao je.



Nakon opasnog porasta napetosti, SAD i Sjeverna Koreja pokrenuli su dijalog poslije historijskog susreta dvojice čelnika u junu 2018. u Singapuru.



Ali drugi sastanak na vrhu, u februaru u Hanoiu, nije polučio uspjeh i pregovori su od tada u zastoju.



Predsjednik Trump je u subotu izrazio zadovoljstvo svojim jako dobrim odnosima sa sjevernokorejskim čelnikom.



- Mislim da obojica želimo da tako ostane. On zna da me čekaju izbori - rekao je i dodao da bi bio iznenađen da Sjeverna Koreja postupi neprijateljski.



(FENA)