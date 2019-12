Predstavnički dom Kongresa SAD-a usvojio je danas simboličnu mjeru podrške riješenju izraelsko-palestinskog sukoba po modelu dvije države i protivljenja izraelskoj aneksiji dijelova Zapadne obale.

Foto: Reuters

To se smatra oštrim prekorom premijeru Izraela Benjaminu Netanyahuu i predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu.



Rezolucija je usvojena sa 226 glasova "za" i 188 protiv, a pet članova Republikanske stranke se pridružilo članovima Demokratske partije u podršci dokumentu, prenosi Washington Post.



U dokumentu se navodi da "samo rješenje (po modelu) dvije države može da osigura i preživljavanje Izraela kao jevrejske i demokratske države i ispuni legitimne aspiracije palestinskog naroda za njihovu sopstvenu državu".



Također se navodi protivljenje SAD "širenju (jevrejskih) naselja, potezima ka unilateralnoj aneksiji teritorije i naporima da se postigne palestinska državnost van okvira pregovora s Izraelom".



To se smatra indirektnom kritikom Trumpovih nastojanja da legitimizuje izraelske postupke na okupiranoj Zapadnoj obali i anektiranoj Golanskoj visoravni.



List podsjeća da je u novembru državni sekretar SAD-a Mike Pompeo objavio da SAD ne smatraju više da su jevrejska naselja na Zapadnoj obali "protivna međunarodnom pravu", što je izraelska vlada pozdravila, a palestinski lideri osudili.



Izraelski mediji navode da je Netanyahu ove nedjelje razgovarao sa Trumpom o potencijalnoj aneksiji doline Jordana.



On od marta obećava da će anektirati taj dio Zapadne obale i odnedavno o tome govori sve češće dok nastoji da ostane na vlasti poslije dvije runde izbora u Izraelu na kojima nije bilo jasnog pobjednika i nije obrazovana nova vlada.





(BETA)