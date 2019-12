Šefovi država i vlada koji sudjeluju na dvodnevnom sastanku Sjevernoatlantskog vijeća u Londonu danas su objavili Deklaraciju povodom 70. godišnjice Sjevernoatlantskog saveza (NATO).

Foto: Fena

U Deklaracija je prije svega ističe da NATO garantira sigurnost na cijeloj svojoj teritoriji i uz garanciju sigurnosti za milijardu građana, slobode i zajedničke vrijednosti, uključujući demokratiju, slobodu pojedinca, ljudska prava i vladavinu zakona.



Solidarnost, jedinstvo i kohezija su temeljni principi NATO-a koji ostaje temelj kolektivne odbrane i ključni je forum za sigurnosne konsultacije i odluke među saveznicima.



-Države članice ovim putem potvrđuju trajnu transatlantsku vezu između Evrope i Sjeverne Amerike, naše pridržavanje svrsi i principima Povelje Ujedinjenih naroda i našu svečanu obavezu utvrđenu članom 5. Washingtonskog ugovora da će napad protiv jednog saveznika biti smatran napadom protiv svih nas - kaže se u dokumentu.



Naglašava se da su države članice odlučne dijeliti troškove i odgovornosti "naše nedjeljive sigurnosti".



U Deklaraciji se navodi da će preuzeta obaveza investicija u odbrambene svrhe povećavati ulaganja u odbranu u skladu sa smjernicama od 2 i 20 procenata, ulažući u nove mogućnosti i doprinos novim snagama, misijama i operacijama.



Ulaganja u odbranu mimo SAD-a rastu već pet godina zaredom; u odbranu se ulaže preko 130 milijardi američkih dolara više nego što je to bilo u prethodnom periodu.



-U skladu s našim opredjeljenjem sadržanim u članku 3. Washingtonskog ugovora, mi nastavljamo da jačamo svoju pojedinačnu i kolektivnu sposobnost za otpor svim oblicima napada - kaže se, između ostalog u dokumentu.



U Deklaraciji se također ističe da agresivne aktivnosti Rusije predstavljaju prijetnju euroatlantskoj sigurnosti. Terorizam u svim oblicima i formama ostaje trajna prijetnja svima nama, kaže se u dokumentu.



Državni i nedržavni akteri osporavaju međunarodni poredak zasnovan na pravilima. Nestabilnost izvan granica NATO-a doprinosi i neregularnim migracijama. Suočavamo se s hakerskim i hibridnim prijetnjama, navodi se.



Također, u Deklaraciji se naglašava da je NATO odbrambeni savez i ne predstavlja prijetnju nijednoj zemlji.



- Prilagođavamo svoje vojne mogućnosti, strategiju i planove širom Saveza u skladu sa našim pristupom sigurnosti od 360-stepeni. Donijeli smo odluke za poboljšanje spremnosti naših snaga da odgovore na svaku prijetnju, u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg pravca.



Čvrsto se držimo u svojoj posvećenosti borbi protiv terorizma i zajedno poduzimamo jače mjere kako bismo ih porazili. Nosimo se i nastavit ćemo se nositi na adekvatan i odgovoran način protiv raspoređivanja novih raketa srednjeg dometa Rusije što je dovelo do poništenja Ugovora o nuklearnim projektilima srednjeg dometa i koji predstavljaju značajan rizik za euroatlantsku sigurnost – navodi se u dokumentu.



Sve dok nuklearno oružje postoji, NATO će ostati nuklearni savez.



Vijeće još jednom potvrđuje svoju punu posvećenost očuvanju i jačanju učinkovite kontrole oružja, razoružanja i neširenja oružja, uzimajući u obzir prevladavajuće sigurnosno okruženje.



- Saveznici su čvrsto opredijeljeni za potpunu provedbu Ugovora o neširenju nuklearnog oružja u svim njegovim aspektima, uključujući nuklearno razoružanje, neširenje i mirnu upotrebu nuklearne energije. Ostajemo otvoreni za dijalog i za konstruktivan odnos s Rusijom kada stav i ponašanje Rusije to omogući – ističe se.



Sjevernoatlantsko vijeće potvrđuje svoje opredjeljenje za politiku otvorenih vrata, koja jača savezništvo i donosi sigurnost milionima Evropljana.



- Sjeverna Makedonija je danas ovdje s nama i uskoro će biti naš najnoviji saveznik. Zalažemo se za uspjeh svih naših operacija i misija - kaže se u dokumentu Sjevernoatlantskog vijeća.



U Deklaraciji se u jednoj od posljednjih tačaka navodi da će NATO unaprjeđivati i proširivati svoje alate za reagiranje na cyber-napade i jačati sposobnost pripreme, odvraćanja i odbrane od hibridnih taktika ,,koje imaju za cilj prijetnju našoj sigurnost i društvu u cjelini.”



- Pojačavamo ulogu NATO-a u ljudskoj sigurnosti. Svjesni smo da rastući utjecaj Kine i međunarodne politike predstavljaju i mogućnosti i izazove sa kojima se svi zajedno moramo suočiti kao savez. U ovom vremenu izazova, kao Savez smo jači a naši građani su sigurniji. Naša povezanost i obostrano zalaganje su garancija naših sloboda, naše vrijednosti i naše sigurnosti kao što su bili i ovih proteklih sedamdeset godina - kaže se u Deklaraciji povodom 70. godišnjice NATO saveza.



(FENA)