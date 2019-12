Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da podržava demonstracije u Iranu i zatražio je od svijeta da nadzire nasilje iranske vlade usmjereno protiv protesta, navodeći da je u njima ubijeno "na hiljade ljudi".

Donald Trump / 24sata.info

Govoreći u Londonu, gdje prisustvuje samitu čelnika NATO-a, Trump je izjavio da "Iran upravo sada dok ovo govorim ubija hiljade i hiljade ljudi".



Kazao je da se oni ubijaju "iz prostog razloga što protestuju" i nazvao je to "užasnom stvari".



Trump nije rekao šta bi SAD mogle učiniti u odgovoru na nasilje u Iranu, ali je kazao da "svijet mora to da nadzire", prenosi Associated Press.





(FENA)