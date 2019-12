Svijet nije učinio dovoljno da se zadovolji pravda nakon ubistva saudijskog novinara Jamala Khashoggija, izjavila je u utorak specijalna istražiteljica UN-a.

Agnes Callamard / 24sata.info

Agnes Callamard, istražiteljica vansudskih ubistava Ujedinjenih nacija pozvala je na veću akciju Evropske unije i Sjedinjenih Država u vezi sa Khashoggijevim ubistvom od saudijskih operativaca u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018.



- Mislim da je bitno priznati da međunarodna zajednica do sada nije ispunila svoju dužnost da osigura da ne bude imuniteta za ubistvo Jamala Khashoggija – izjavila je Callamard novinarima u Bruxellesu.



Calamard je zatražila međunarodnu krivičnu istragu umjesto suđenja u Saudijskoj Arabiji, ali je Rijad odbacio njen zahtijev.



Hatice Cengiz, koja se trebala vjenčati za Khashoggija, pratila je Callamard tokom posjete Bruxellesu, za koju tvrdi da ima za cilj podsjetiti ljude da one još tragaju za pravdom.



Khashoggi je bio američki državljanin i kritičar saudijskog princa Mohammeda bin Salmana. Jedanaest ljudi izvedeno je na suđenje zbog njegovog ubistva, u tajnom potupku. U izvještaju Callamard se poziva da princ i ostali visoki saudijski zvaničnici budu istraženi.



Njegovo ubistvo izazvalo je zgražanje širom svijeta, kompromitirajući poziciju saudijskog princa. CIA i neke zapadne vlade saopćile su kako vjeruju da je princ Salman naredio ubistvo, ali saudijski zvaničnici tvrde da on nije imao nikakvu ulogu u tome.



EU je pozvala na prvu godišnjicu Khashoggijevog ubistva na „utvrđivanje potpune odgovornosti svih koji su umješani u ubistvo“ i dodala da se mora pokrenuti „kredibilna i transparentna“ istraga.



Sjedinjene Države pozvale su Saudijsku Arabiju da ostvari opipljivi napredak u istrazi odgovornih za ubistvo, prenosi Reuters.





(FENA)