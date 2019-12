Američki predsjednik Donald Trump požalio se u ponedjeljak da će Pravosudna komisija Zastupničkog doma održati ročište o pokretanju postupka opoziva u vrijeme dok bude prisustvovao samitu NATO-a, a koji dolazi u kritični momenat za 70-godišnji vojni savez.

Donald Trump / 24sata.info

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući uoči odlaska na samit, Trunp je izjavio da je njegova posjeta NATO-u „jedno od najbitnijih putovanja koje imam kao predsjednik“ i da je datum samita određen prije godinu dana.



Kazao je da su Republikanci jedinstveni protivljenju postupku opoziva da će istraga štetiti Demokratama, rekavši kako „ja mislim da će to biti ogroman podsticaj za Republikance“.



Dok se ročište o pokretanju opoziva nadvilo nad njegovu posjetu Evropi, Trump je izjavio kako će nastaviti da insistira od evropskih saveznika da povećaju ulaganja u vojsku, rekavši da to „nije poštena situacija prema nama“, prenosi Associated Press.



(FENA)