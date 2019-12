Sto hiljada ljudi evakuirano je iz svojih domova na Filipinima zbog tajfuna za koji se očekuje da će sutra pogoditi najnaseljenije dijelove ove zemlje, među njima i glavni grad Manilu, javlja CNN.

Očekuje se da će tajfun Kammuri, odnosno Tisoy, kako ga zovu na Filipinima, do utorka ujutro, kada dođe na Filipine, imati snagu koja je jednaka trećoj kategoriji uragana te da će pogoditi najnaseljeniji otok Luzon na jugoistoku zemlje. Vlasti u provinciji Albay započele su evakuaciju 100.000 ljudi uoči oluje.



Očekuje se da bi na Luzonu moglo pasti 20 do 30 centimetara kiše



"Moramo ih evakuirati, a za one stanovnike koji su tvrdoglavi, naredio sam policiji da ih prisilno odvede u najbliža skloništa”, rekao je Al Francis Bichara, guverner provincije Albay.



Tajfun se kreće brzinom od 150 kilometara na sat, a očekuje se da bi mogao postići brzinu od 185 kilometara na sat. Što se tiče oborina, očekuje se da bi na Luzonu moglo napadati 20 do 30 centimetara kiše, što će dovesti do poplava. Najveća brzina koju bi vjetar mogao dosegnuti procjenjuje se na 200 kilometara po satu.



Nastava i velik dio letova otkazani



U pojedinim dijelovima Filipina već je proglašen treći od pet stupnjeva opasnosti, dok je u Manili još na snazi drugi stupanj. Nastava je u većem dijelu zemlje danas otkazana, kao i brojni letovi.



Postoji bojazan i da bi tajfun mogao poremetiti atletsko natjecanje 2019 Southeast Asian Games koje je započelo u subotu u Filipinima, a na kojem sudjeluje više od 8000 sudionika iz 11 zemalja, prenosi Index.



Decembar je inače uglavnom mjesec koji označava kraj sezone tajfuna na Filipinima, tako da je ovaj tajfun neuobičajen za ovo doba godine.







