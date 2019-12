Australski akademik kojeg su talibani oslobodili u razmjeni zarobljenika govorio je o svom "dugom i mučnom iskušenju" kao taoca u Afganistanu.

Foto: AAP

Timothy Weeks rekao je da vjeruje da su američke specijalne snage šest puta pokušavale spasiti njega i američkog zarobljenika Kevina Kinga, koji je također oslobođen, javio je BBC.



Weeks je rekao da ne mrzi talibane, kazavši da su neki od njegovih čuvara bili "divni ljudi" koje je zagrlio dok je odlazio.



- Nikada se nisam prestao nadati. Znao sam da ću na kraju ipak biti oslobođen - rekao je.



Weeks i King, također akademik, oslobođeni su ovog mjeseca u zamjenu za tri viša militanata koje drže afganistanske vlasti, u sporazumu usmjerenom na pokretanje mirovnih pregovora.



Njih dvojica su bili taoci talibana tri godine nakon što su oteti ispred Američkog univerziteta u Kabulu, gdje su radili kao profesori.



Weeks, 50-godišnjak iz Wagga Wagge u Novom Južnom Walesu, govorio je u nedjelju na konferenciji za novinare nakon povratka u Australiju u četvrtak navečer.



Kazao je da vjeruje da su učinjeni brojni pokušaji njegovog spašavanja i da je zadržan na nekoliko lokacija, često u malim ćelijama bez prozora i u Afganistanu i u Pakistanu.



- Vjerujem i nadam se da je ovo tačno, da su specijalne snage dolazile šest puta kako bi nas pokušale osloboditi i da im je nekoliko puta trebalo samo još par sati da dođu do nas - rekao je Weeks.



Podsjetio je na jednu takvu misiju u aprilu, kada su mu stražari rekli da su napadnuti militanti suparničke grupe Islamska država (IS).



- Sada vjerujem da su nas pokušavali spasiti Navy SEALs. Vjerujem da su tada bili ispred naših vrata. U trenutku kada smo ušli u tunele, bili smo jedan ili dva metra pod zemljom, a na ulaznim vratima se dogodio veliki prasak. A naši čuvari su se popeli i došlo je do razmjene vatre. Gurnuli su me preko vrha u tunel, a ja sam pao, kotrljao se i udario glavom u nešto tvrdo pri čemu sam pao u nesvijest - rekao je Weeks.



Rekao je da je prihvatio da su njegovi stražari vojnici koji rade po naredbama i da "nemaju izbora".



- Ne mrzim ih nimalo. Za neke od njih imam puno poštovanje i gotovo veliku ljubav. Neki od njih su bili tako saosjećajni i tako dragi, divni ljudi. I zaista me je navelo da razmišljam o tome kako su došli do takvog načina života - rekao je.



Weeks se također prisjetio svog oslobađanja, kazavši da je njegovo vrijeme kao taoca završilo naglo kao što je i započelo dok su se dva američka helikoptera Black Hawk spuštala s neba.



- Iz velikog oblaka prašine izašlo je šest specijalaca i krenuli su prema nama, a jedan od njih je zakoračio prema meni. On me je samo zagrlio i rekao: 'Jesi li dobro?' A onda me odveo u helikopter - kazao je on.



Weeks je rekao da je njegovo vrijeme kao taoca imalo "dubok i nezamisliv učinak" na njega.



Ali se nikada nije odrekao nade, jer "ako se odreknete nade, ostaje vam vrlo malo".



- Ponekad sam se osjećao kao da je moja smrt sigurna i da se više nikada neću vratiti onima koje sam volio. Ali, voljom Božjom, ovdje sam, živ sam i siguran sam - i slobodan sam - kazao je on.





(FENA)