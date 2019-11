Ukupan broj beba rođenih u SAD-u prošle godine potvrđuje da je stopa nataliteta u 2018. godini ponovo u padu, dosegnuvši najnižu razinu u više od tri desetljeća, javlja NBC News.

Ilustracija / 24sata.info

Izvještaj Nacionalnog centra za zdravstvenu statistiku centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) otkriva da je u SAD-u u 2018. godini bilo registrirano 3.791.712 rođenih, što je 2 posto manje nego u 2017. godini.



Detaljniji osvrt na podatke sugerira da se u Sjedinjenim Državama ne rađa dovoljno beba da bi se broj stanovnika držao na istom nivou.



Ukupna stopa fertiliteta za 2018. godinu bila je 1.729,5 rođenih na 1.000 žena u dobi od 15 do 44 godine. (Stopa plodnosti odnosi se na to koliko djece se rodi ukupno; natalitet se odnosi na to koliko djece se rodi u jednoj godini.)



Ali, da bi populacija i dalje ostala na stabilnom nivou, CDC tvrdi da bi na 1.000 žena trebalo biti 2.100 rođenih.



To znači da svaka žena mora roditi najmanje dvoje djece koji bi zamijenili očeve i majke, ali i da pokriju dodatni mortalitet.



Podaci također pokazuju da žene danas duže čekaju s rađanjem djece. Stopa nataliteta među ženama u 20-im i ranim 30-im se smanjila, ali počela su lagano povećavati među ženama od 35 do 44 godine.



Stopa nataliteta za djevojčice u dobi od 15 do 19 godina pala je za 7 posto, sa 18,8 rođenih na 1.000 žena u 2017. godini, na 17.4 rođenih na 1.000 u 2018. godini.



Majke koje su pušači rađaju manji broj beba. Od ukupnog broja žena koje su rodile 2018. godine, 6,5 posto njih prijavilo je da koristi duhanske proizvode, što je pad od 6 posto u odnosu na 2017.



Ovaj trend smanjenja zabilježen je jednako i među bjelkinjama, crnkinjama i latinoamerikankama.





(FENA)