Zastupnici Evropskog parlamenta su na današnjoj plenarnoj sjednici u Strasbourgu izabrali novi sastav Evropske komisije na čijem čelu se nalazi Ursula von der Leyen, prva predsjednica Komisije u historiji EU.

Foto: 24sata.info

Komisija je izabrana sa 461 glasom za, 157 je bilo protiv, dok je 89 zastupnika bilo suzdržano.



Mandat nove Evropske komisije počinje 1. januara 2020. godine.



Novoizabrana predsjednica Komisije na samom je početku današnje sjednice Parlamenta EU održala govor u kojem je pozvala zastupnike da podrže njezine saradnike u novom mandatu. Von der Leyen je naglasila važnost multilateralnog pristupa međunarodnim odnosima narednih pet godina, ali i borbe protiv klimatskih promjena kojima se u posljednjem trenutku pokušala dodvoriti brojnim zastupnicima iz grupacije Zelenih koji su bili suzdržani tokom glasanja o povjerenju Evropskoj komisiji.



"Ne smijemo izgubiti niti jedan jedini trenutak u borbi protiv klimatskih promjena", izjavila je bivša njemačka ministrica obrane na samom početku svog govora, pišu Vijesti.ba.



Osim predanosti Evropskom zelenom sporazumu, von der Leyen je obećala da će do kraja mandata postići rodnu ravnopravnost u ključnim institucijama EU, promovirati razvoj digitalizacije koji će Evropu dovesti do vrha inovacija, do kraja godine predstaviti Europski plan za borbu protiv raka te zadržati bliske odnose s Ujedinjenom Kraljevinom nakon Brexita.



(24sata.info)