Ruske turističke agencije organizuju obilazak Sirije, uprkos upozorenjima vlade da izbjegavaju tu zemlju pogođenu ratom.

Dvije agencije nude ture, u okviru kojih se obilazi nekoliko gradova u Siriji, a kreće se iz prijestolnice Libana - Bejruta, izvještava nekoliko ruskih medija, piše BBC.



Osmodnevna tura obuhvata posjetu Damasku, Alepu i "nevjestu pustinje" - drevnu Palmiru.



Cijena te ture je od 1.950 dolara i više, ali u tu cifru nisu uključene cijena karte, vize i osiguranje.



Nakon što su neki mediji izvještavali o tim turama, ruska Federalna agencija za turizam objavila je preporuku da sve kompanije odustanu od prodaje putovanja po Siriji i savjetovala turiste da ne idu u tu zemlju dok se "situacija ne normalizuje".



Upozorenje je donekle imalo efekta, pošto je jedna od agencija, Kilimandžaro, povukla reklamu za putovanje.



Prva tura te agencije bila je u oktobru. Nova tura je najavljena za 3. april 2020. na web stranici agencije, a zatim je odlučeno da se povuče iz ponude.



Agencija Mirikal najavila je prvu turu za Siriju 14. marta 2020. i ponuda za to putovanje i dalje postoji.



U opisu ture "Legenda o Bliskom istoku" ponuđene su historijske činjenice o mjestima koja će turisti posjetiti, ali potencijalni putnici nisu obaviješteni o opasnostima koje nosi posjeta zemlji razorenoj ratom.



Turističke agencije su navodno istakle da njihov plan putovanja ne obuhvata provinciju Idlib na sjeveroistoku zemlje, koja je posljednje uporište pobunjenika.



Te agencije su takođe pojasnile da samo nastavljaju ture koje su obustavljene zbog političke nestabilnosti u zemlji.



Sirija je razorena u konfliktu koji traje osam godina, nakon što su se mirni protesti protiv predsjednika Bašara al-Asada 2011. pretvorili u građanski rat.



Vodič Lonely Planet svrstava Siriju među najopasnija odredišta na svijetu.



Tu poruku su shvatili mnogi Rusi, koji su na društvenim mrežama izrazili iznenađenje povodom turističke ponude.



- Ova zemlja je veoma interesantna, ali ići tamo sad je suludo - napisao je jedan korisnik na forumu Otzyv.ru.



Bloger Belaruka1971 se našalio da će posjetiteljima "automatsko oružje i šljem biti uručeno na ulasku u zemlju".



Šlag na torti je Twitter nalog medijske kuće Lenta.ru gdje je podijeljena fotografija vojnika sa automatskim oružjem pored vojnog vozila s natpisom "Kad konačno stigne transfer do hotela".



Iako ideja o posjeti Sirije mnogima djeluje suludo, nekima je to putovanje privlačno.



U 2019. godini, 334 ruska turista posjetila su Siriju, ruske granične službe potvrdile su dnevnom listu Komersant, što je tri puta više nego u 2018. godini.



Grigori Leontijev, stručnjak za Bliski istok procijenio je da će za dvije do tri godine turistički potencijal Sirije biti više desetina hiljada ljudi. Trenutno, priznaje on, većina zainteresovanih su avanturisti i blogeri.



Popularni bloger Ilja Varlamov je među Rusima koji su posjetili Siriju prošle godine. Napisao je dugačak tekst o sopstvenom iskustvu i logistici koja je neophodna za organizaciju puta.



- U Siriji se ne odvija samo rat. U ovoj zemlji postoje veliki gradovi, ruševine, čak i odmarališta. Bez obzira na činjenicu da je zemlja u građanskom ratu već nekoliko godina, mirni život se nastavlja - napisao je on.





