Christian Wulff, nekadašnji predsjednik Njemačke, izjavio je da je islam kao religija dio Njemačke i njenog društva.

"Pored naših vrijednosti koje su nastale pod utjecajem kršćanstva i judaizma, i islam nam pripada, i to je dio Njemačke. Oko 4-5 miliona muslimana koji žive u Njemačkoj nisu samo pojedinci nego imaju i svoje vjerske i kulturne vrijednosti, imaju svoje imame, džamije, vjerski i kulturni život, a sve to je nešto što pripada i nama", rekao je Wulff u obraćanju na konferenciji na temu "Socijalna kohezija u pluralnim društvima" održanoj u njemačkom gradu Bruhlu.



Istakao je da je u gradovima u Njemačkoj u kojima nema mnogo stranaca ksenofobija na vrlo visokom nivou, dok u regijama gdje ima mnogo ljudi stranog porijekla skoro da nema ksenofobije.



Napomenuo je da je ovo možda i najbolji primjer da se u mjestima gdje nema velikih predrasuda može živjeti u duhu bratstva i prijateljstva.



"Društvena kohezija u pluralnim zajednicama jedno je od najvažnijih pitanja za našu budućnost", kazao je Wulff, koji je bio predsjednik Njemačke od juna 2010. do februara 2012. godine.



Poručio je da je najvažnije da sadašnje mlade generacije u Njemačkoj djeluju aktivno da bi sačuvale jedinstvo njemačkog društva, naglasivši kako uvijek treba imati u vidu da nijedan građanin ne smije biti diskriminisan ili marginaliziran zbog svoje religije.



"U mome kabinetu smo imali jednog ministra muslimana. 2014. godine smo postali svjetski prvaci sa nogometašima stranog porijekla, Mesutom Ozilom, Kedirom, Boetengom. Siguran sam da danas samo sa Franzom, Hansom, Jensom, Lotharom i Robertom ne bi prošli ni kvalifikacije, a kamoli postali prvaci. Ko će davati golove kako bi se plasirali dalje? Naša nogometna reprezentacija je jasan primjer multinacionalnosti i otvorenosti prema svijetu", kazao je Wulff.





