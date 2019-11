Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić ocijenio je danas da je BiH u NATO-vom Akcionom planu za članstvo još od decembra prošle godine.

Željko Komšić / 24sata.info

Komentirajući iz Sjedinjenih Država, gdje trenutno boravi u radnoj posjeti, današnju izjavu člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika kako dokument koje je Predsjedništvo BiH usvojilo ne znači aktivaciju MAP-a, Komšić je poručio da ako Dodik želi da se povjeruje onome što on govori, put je jednostavan - neka objavi dokument na koji je pristao.



- Nemam ništa protiv da Dodik pojašnjava detalje SDS-u i PDP-u - kazao je u izjavi za Fenu predsjedavajući Željko Komšić komentarišući najavu Milorada Dodika da će vladajuća koalicija u RS-u, kada Plan reformi bude aktivan, dostaviti entitetskom parlamentu cjelovit uvid u ovaj dokument.



Komšić dalje navodi da je Bosna i Hercegovina je u MAP-u još od decembra prošle godine.



- U to se svako može uvjeriti ukoliko konsultuje zvaničnu web stranicu NATO-a. Dokument koji smo usaglasili, koji predajemo NATO-u shodno odluci koji smo donijeli je upravo onakav kakav treba da bude, i kakav se traži - kazao je Komšić.



Rekao je da ponekad ima razumijevanja za "preopterećenost i nedostatak koncentracije kojem je konstantno izložen gospodin Dodik, kao i nemogućnost da obrati pažnju na ono što mu govore njegovi savjetnici".



- Međutim, da gospodin Dodik ne bi upao u još težu poziciju, savjetujem mu da se sjeti one narodne 'nije majka sina karala što se kockao, nego što se vadio' - zaključio je Komšić.





