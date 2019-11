Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da kineska vojska nije intervenisala protiv demonstranata u Hong Kongu jedino zbog toga što je on to zatražio od kineskog kolege Xija Jinpinga.

Donald Trump / 24sata.info

"Bez mene, Hong Kong bi bio uništen za 14 minuta. On (Xi Jinping) ima milion vojnika na položaju van Hong Konga. Oni nisu intervenisali jedino zbog toga što sam ja to zatražio", rekao je Trump za televiziju Fox News.



Američki predsjednik je rekao da SAD treba da podrže prodemokratske demonstrante u Hong Kongu, ali je dodao da on podržava i Xi Jinpinga. Protesti u Hong Kongu održavaju se od početka juna.



Oni su tada izbili zbog prijedloga zakona o ekstradiciji koji je predviđao izručenje osumnjičenih Pekingu, ali su ubrzo prerasli u borbu za demokratska prava i očuvanje građanskih sloboda koje su Hong Kongu garantovane 1997. kada je Velika Britanija vratila tu teritoriju Kini.





(BETA)