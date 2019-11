Odlazeći predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker vratio se kući u Luksemburg nakon operacije na stomaku koja ga je zadržala u bolnici duže od tri sedmice, saopćila je glasnogovornica u petak.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Šezdesetčetvertogodišnji čelnik izvršnog organa EU okončava svoj petogodišnji mandat i očekuje se da će predati dužnost Ursuli von der Leyen, bivšoj njemačkoj ministrici odbrane, krajem naredne sedmice.



Njegova operacija izvedena 11. novembra kako bi se liječila arterijska aneurizma i oporovak u njemačkoj bolnici znače da on nije bio u stanju da se pojavi kao svjedok na suđenju u Luksemburgu koje se bavi slučajem iz 2007. godine kada je Juncker bio luksemburški premijer.



Suđenje je prvobitno bilo zakazano za novembar 2017., ali je odgođeno zbog Junckerovih velikih obaveza koje je imao kao vodeći zvaničnik EU u Bruxellesu.



Dvanaest ročišta bilo je predviđeno za taj slučaj, u kome su trojica agenata luksemburške obavještajne agencije SREL optuženi za nelegalno prisluškivanje.



Posljedica tog skandala bilo je sazivanje vanrednih izbora na kojima je Juncker smijenjen s vlasti nakon 18 godina na čelu Luksemburga.



Očekuje se da Von der Leyen postane nova predsjednica Evropske komisije od 1. decembra.



Ambasadori država članica EU danas održavaju sadstanak u Bruxellesu na kom će odobriti listu komesara.



Tim komesara bira se iz svih država članica EU - izuzev Britanije koja bi trebala napustiti blok početkom naredne godine i koja je odbila da imenuje svog komesara jer bi se to desilo u periodu predizborne kampanje, uoči izbora zakazanih za 12. decembar.



Evropska komisija pokrenula je zakonsku akciju protiv Londona zbog kršenja te obaveze.



Britanija ima konačni rok do ponoći u petak da ponudi ime svog evropskog komesara, ali je malo vjerovatno da će to učiniti, prenosi AFP.





(FENA)