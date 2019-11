Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je odluku glavnog tužioca te zemlje da se protiv njega pokrene sudski postupak, ocijenio kao pokušaj udara na premijera Izraela.

Benjamin Netanyahu / 24sata.info

Netanyahu je govorio na konferenciji za novinare u svom uredu u Zapadnom Jerusalemu, gdje je prokomentarisao odluku glavnog izraleskog tužioca o pokretanju sudskog postupka protiv njega.



Izraelski premijer je odbacio sve optužbe, javlja Anadolija.



- Mi trenutno svjedočimo slučaju gdje se neosnovanim optužbama pokušava izvesti udar na premijera - rekao je Netanyahu.



Izraelski premijer je naglasio kako odluku glavnog tužioca smatra sumnjivom te najavio kako će nastaviti voditi državne poslove do kraja.



- Apeliram na one koji me podržavaju i na političke rivale. Moramo biti podvrgnuti povjerljivom zakonu radi opstanka naše države - rekao je Netanyahu.



Zatražio je da se ispitaju službenici koji su njega ispitivali u istrazi, ovaj proces je nazvao "prljavim" te poručio kako su dokazi u ovom kaznenom dosijeu "sumnjivi".



U vezi s jednim od tri slučaja za koji je Netanyahu optužen, kazao je kako je, u vezi s optužbama oko koruptivnih radnji u telekomunikacijskoj kompaniji, policija ucjenjivala svjedoka u istrazi.



Glavni izraelski tužilac Avichai Mandelblit donio je u četvrtak odluku o pokretanju sudskog postupka protiv izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, pod optužbom za primanje mita, korupciju i zloupotrebu položaja.



Tužilac Mandelblit će u vezi s tom odlukom održati konferenciju za novinare, na kojoj će biti poznato više detalja.



Protiv Netanyahua će se voditi tri odvojena slučaja. U prvom slučaju radi se optužbama za korupciju unutar telekomunikacijskog sektora. Netanyahu je navodno omogućio finansijske povlastice u vrijednosti od 276 miliona dolara medijskoj kompaniji "Bezeq", u zamjenu za objavljivanje vijesti u korist njegove obitelji na web-portalu "Walla News".



U drugom slučaju Netanyahu se tereti da je od 2007. do 2016. godine primio "poklone" od poduzenika u vrijednosti od 383.000 dolara, a radi se o cigarama, nakitu, šampanjcu i avio kartama.



U trećem slučaju Netanyahu se tereti za uzimanje mita, korupciju i zloupotrebu položaja.



(FENA)