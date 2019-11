Azijski su indeksi pali drugi dan zaredom jer rastu napetosti između SAD-a i Kine pa je sve manje nade da će uskoro biti potpisan parcijalni trgovinski dogovor između te dvije zemlje.

ilustracija / 24sata.info

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 07.00 sati u minusu 1,2 posto, skliznuvši drugi dan zaredom.

Pritom je na Tokijskoj burzi Nikkei indeks oslabio 0,7 posto, dok su cijene dionica u Singapuru, Šangaju, Australiji, Hong Kongu i Južnoj Koreji i pale između 0,4 i 1,6 posto. Azijski su ulagači zabrinuti jer ponovno rastu napetosti između SAD-a i Kine.

Jučer je i Predstavnički dom američkog Kongresa, kao i Senat dan prije, prihvatio dva zakona kojima je cilj zaštita ljudskih prava u Hong Kongu.Peking je još jučer osudio te zakone i poručio da će poduzeti sve potrebno za zaštitu suvereniteta i sigurnosti zemlje.

- Kina će to zasigurno shvatiti kao miješanje u njezine unutarnje poslove i vjerojatno će razmisliti o tome treba li i dalje pristajati na ustupke u trgovinskim pregovorima", kaže Norihiro Fujito, strateg u tvrtki Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities.

Posljednjih su tjedana cijene dionica rasle zahvaljujući porukama iz Washingtona da je trgovinski dogovor s Pekingom blizu.

No, čini se da to nije baš tako jer predsjednik SAD-a Donald Trump ne pristaje na uklanjanje dosad uvedenih carina na uvoz kineskih proizvoda, što traži Kina.U utorak je Trump čak najavio i novo povećanje carina ako Kina ne pristane na dogovor kakav on želi.Mediji stoga pišu kako parcijalni trgovinski sporazum možda neće biti završen u ovoj godini.

Trump je 11. listopada kazao da bi do dogovora moglo doći u roku od pet tjedana pa su ulagači očekivali da bi to moglo biti polovicom studenoga.No jučer je na upit novinara o mogućnosti dogovora s Kinom Trump kazao: "Mislim da ne dosežu razinu koju želim."

Sljedeći rok za rješenje sukoba je 15. prosinca kada bi, kako je Washington prije najavio, na snagu trebale stupiti dodatne carine na uvoz kineskih proizvoda.

A na valutnim je tržištima dolar stabilan. Njegov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 97,88 bodova, kao i jučer u ovo doba.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 108,45 na 108,30 jena.

No, američka je valuta stabilna prema europskoj pa se cijena eura kreće oko 1,1075 dolara, kao i jučer u ovo doba.

Cijene su nafte, pak, pale, nakon što su jučer skočile oko 2 posto.Jutros je na američkom tržištu cijena barela skliznula 0,39 posto, na 56,80 dolara, dok je na londonskom tržištu barel pojeftinio 0,40 posto, na 62,15 dolara.

(FENA)