Petnaestogodišnja djevojka i vozač kamiona poginuli su kada se most srušio u rijeku u jugozapadnoj Francuskoj u ponedjeljak, saopćili su zvaničnici.

Foto: Agencije - 24sata.info

Viseći most dugačak 150 metara u Mirepoix-sur-Tarnu, u blizni Toulousea, srušio se oko osam sati ujutru po lokalnom vremenu kada su ga prelazili kamion i eventualno kombi, saopćio je ured lokalnog tužioca. Most je limitiran za vozila do 19 tona.

Na televizijskim snimcima vidi se automobil kako uspravno stoji u vodi, sa stražnjim svjetlima i branikom iznad površine. Majka poginule tinejdžerke je među tri osobe spašene iz vode, dodao je ured tužioca.

Nekoliko sati nakon nesreće tinejdžerka je proglašena mrtvom, izjavio je Eric Oget, gradonačelnik Mirepoix-sur-Tarna, za francusku TV stanicu BFM TV, dodajući da je i vozač kaamiona također poginuo.

Načelnik lokalne prefekture Etienne Guyot ranije je kazao da je broj žrtava nepoznat.

Most je bio pregledan svakih šest godina i nije pokazivao nikakve znake strukturne slabosti u posljednjoj inspekciji u 2017. godini, saopćilo je regionalno vijeće Haute-Garonne za Reuters.

Krivična istraga uzroka nesreće je pokrenuta.

Senatori su u prošloj godini pozvali da se više novca uloži u provjeru i opravku mostova širom Francuske nakon rušenja vijadukta u blizini italijnskog grada Genoe kada su poginule 43 osobe, prenosi Reuters.

(FENA)