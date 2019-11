Nastojeći se oporaviti od razornih poplava koje su je pogodile ovaj tjedan, Venecija je u nedjelju pretrpjela još jednu iznimnu plimu kada je visina mora dosegnula 150 cm.

Foto: AFP

Za grad je to najgori tjedan u zadnjih 150 godina, od početka mjerenja plime 1872.



Odjel gradske uprave za predviđanje plime upozorio je da bi u nedjelju mogla doseći 160 cm, a izmjerenih 150 cm oko podneva nije bilo daleko od toga.



Trg svetoga Marka u potpunosti je poplavljen, a stotine dobrovoljaca pomažu građanima da se suoče s izvanrednom situacijom.



Grad koji je u svijetu poznat i jedinstven po svojim kanalima, arhitekturi i umjetnosti, u utorak je pogodila plima od 187 cm i izazvala najgoru poplavu u posljednjih pedeset godina.



Samo jednom u povijesti ona je bila viša, godine 1966., kada je iznosila rekordna 194 cm.



U uobičajenim okolnostima voda visine od 80 do 90 cm uglavnom se smatra visokom, no stanovnici i gradska uprava s njom se uspijevaju nositi bez većih poteškoća.



S četiri plime koje su od ponedjeljka iznosile iznad 140 cm, ovo je najgori tjedan kada je posrijedi visina plime u Veneciji otkad su 1872. prvi put objavljeni službeni statistički podaci.



Gradonačelnik Luigi Brugnaro, koji je imenovan posebnim povjerenikom za izvanredna stanja, štetu od poplava u gradu procijenio je na oko milijardu eura, prenosi Hina.



Vlasti u Firenci i Pisi pomno prate i vodostaj rijeke Arna, čija je razina vode tijekom noći rapidno porasla zbog obilne kiše.



I vodostaj najduže talijanske rijeke Po, koja se proteže sjevernom Italijom te prolazi kroz Torino, u nedjelju se pomno prati nakon što joj je razina porasla za metar i pol u zadnja dva sata.



(24sata.info)