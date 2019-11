Dvoje učenika poginuli su u pucnjavi koja se u 7:30 sati po lokalnom vremenu dogodila u srednjoj školi Saugus u kalifornijskom gradu Santa Clarita.

Foto: AFP

Napadač je 15-godišnji učenik te škole koji je pokušao izvršiti samoubistvo pucajući sebi u glavu, ali je preživio, prenosi Klix.



Kako pišu američki mediji, preminule su 16-godišnja djevojčica i 14-godišnji dječak, dok je povrijeđeno još troje učenika od kojih je jedan u teškom stanju.



Policajci su utvrdili da je napadač bio među povrijeđenim učenicima koji su ležali na zemlji. On je također u bolnici i u kritičnom je stanju. U napadu je koristio poluatomatski pištolj kalibra 45 i ispucao je sve metke.



Kuća u kojoj je živio je opkoljena i izvršit će pretres čim dobiju nalog. Još uvijek se ne zna motiv napada.



Na snimcima sa sigurnosnih kamera vidi se kako je 15-godišnjak izvukao pištolj iz svog ruksaka i počeo pucati u petero učenika, a potom je pucao u sebe.



Kampus u kojem se nalazi nekoliko škola je opkoljen, a učenici su evakuirani s rukama podignutim u zrak. Dosta ih je bilo zaključano u učionicima i krili su se ispod stolova dok policajci nisu došli po njih. Nastava je obustavljena i neće biti nastavljena danas.



"Pisali su nam da se kriju u ormarima i da se plaše da će umrijeti. Moja kćerka mi je napisala da nas voli i molila da dođemo. To me je ubilo u trenu", kazala majke jedne učenice.



Djeca su kazala kako su čula pucnjavu prije nego je počeo čas.



"Jedan metak je završio u zidu pored kojeg smo stajali. Počeli smo trčati što brže smo mogli. Stotine nas je trčalo", rekao je jedan od učenika.



Večeras će biti održano bdijenje za žrtve u Centralnom parku u Santa Clariti.





