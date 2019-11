Papa Franjo poručio je da rukovoditelji tehnoloških kompanija i investitori moraju biti odgovorni ako stave profit ispred zaštite djece od štetnih uticaja, uključujući štetu nanesenu lakim pristupom pornografiji na internetu.

Papa je otvorio vatikansku konferenciju o "Promovisanju digitalnog dječijeg dostojanstva" koja je okupila kompanije poput Apple Inc, Googleove vlasnike Alphabet Inc, Microsoft Corp i Facebook te grupe za zaštitu djece, kao i službenike za provođenje zakona i sudske službenike, prenosi irska agencija RTE.



- Kompanije koje pružaju internetske usluge dugo se smatraju samo nabavljačima tehnoloških platformi, a da nisu ni pravno ni moralno odgovorne za način na koji se oni koriste. Treba osigurati da investitori i menadžeri ostanu odgovorni, tako da dobro maloljetnika i društva ne bude žrtvovano radi profita - rekao je on.



Papa je rekao da je "bolno i tragično iskustvo" Katoličke crkve u vezi sa seksualnim zlostavljanjem zadužilo crkvu "da tom pitanjima pristupi s dugoročnom vizijom".



Prošlog mjeseca Sjedinjene Države, Britanija i Australija pozvale su Facebook da obustavi planove za šifriranje svoje usluge slanja poruka, rekavši da će to ometati borbu protiv zlostavljanja djece i terorizma.



Zlostavljači djece sve više koriste aplikacije za razmjenu poruka kako bi vrbovali svoje žrtve i razmjenjivali eksplicitne slike i video zapise. Broj poznatih slika seksualnog zlostavljanja djece porastao je sa hiljada na desetine miliona u samo nekoliko godina.



Izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg rekao je da je "optimističan" da će njegova kompanija biti u stanju identificirati zlostavljače istim alatima koje koristi u borbi protiv izbornog uplitanja.



Istaknuta sudionica konferencije bila je i švedska kraljica Silvija, dugogodišnja aktivistkinja za dječija prava.



Citirajući studije koje pokazuju da je prosječna dob prvog pristupa digitalnoj pornografiji 11 godina, Papa je rekao da kompanije moraju uložiti veće napore u prepoznavanju starosti korisnika i intenzivirati saradnju s policijom za suzbijanje dječje pornografije.



- Hitno apelujem na njih da preuzmu odgovornost prema maloljetnicima, njihovom integritetu i budućnosti. Neće biti moguće garantirati sigurnost maloljetnika u digitalnom svijetu bez punog sudjelovanja kompanija u ovom sektoru i bez pune svijesti o moralnim i društvenim posljedicama njihovog upravljanja i funkcionisanja - rekao je on.



Ove godine britansko Nacionalno udruženje za sprečavanje surovosti prema djeci predložilo je da direktori tehnoloških kompanija budu pravno odgovorni za sigurnost djece.



Konferencija na Papinskoj akademiji nauka najnoviji je korak Vatikana u moralnim pitanjima koja se odnose na tehnologiju.





