Italijanska vlada proglasit će u četvrtak vanredno stanje zbog prirodne katastrofe u Veneciji, u cilju što brže mobilizacije sredstava kako bi se na dugi rok izbjegao nestanak jednog od najljepših gradova svijeta.

Foto: Reuters

Nešto prije ponoći u noći na četvrtak, razina mora zaustavila se na 77 centimetara, što je daleko od jučerašnjih 1,87 metara koji nisu viđeni već 53 godine.



"Katastrofa koja je pogodila Veneciju udarac je srcu naše zemlje. Teško je gledati tako pogođen grad, njegovu umjetničku baštinu koja je u opasnosti, komercijalne aktivnosti na koljenima, rekao je premijer Giuseppe Conte koji je došao u grad.



U četvrtak popodne će se u Rimu sastati vlada kako bi proglasila vanredno stanje zbog prirodne katastrofe za zonu Venecije, što je procedura koja daje vladi "posebne ovlasti i sredstva" kako bi što prije djelovala.



"Spremni smo uputiti prva sredstva", rekao je Conte, koji je pojasnio na svojoj Facebook stranici da će prije toga sudjelovati na sastanku venecijanskih lokalnih vlasti kako bi se razmotrile štete i pripremila rješenja.



Porast razine mora u srijedu u kombinaciji s udarima vjera i kišom potopio je gotovo čitav grad: guverner regije Luca Zaia govori o 80 posto. Poginuo je jedan sedamdesetogodišnjak zbog strujnog udara.



More je prevrtalo gondole, izbacivalo 'vaporette' na obalu, poplavilo dućane, barove, restorane, te uzrokovalo prekid struje u čitavom gradu.



Stotine turista morale su do svojih hotela gaziti kroz vodu ponekad duboku do koljena.



Angažirano je 160 vatrogasaca koji su imali 400 intervencija.



Najgore poplave u Veneciji u novije doba zabilježene su 1966. kada je plimni val dosegnuo 194 centimetra.



Grad koji broji 50.000 stanovnika prima svake godine oko 36 miliona turista, od kojih 90 posto stranaca.



"U pitanju je budućnost Venecije, više se ne može ovako živjeti. Potrebna je sigurnost kako bi se ovdje živjelo. I naš je međunarodni kredibilitet u igri", ocijenio je gradonačelnik Luigi Brugnaro, prenosi Hina.



Gradonačelnik smatra prioritetom što prije završiti megaprojekt brane MOISE (eksperimentalni elektromehanički modul), kako bi se zaštitio čitav venecijanski bazen, a Conte drži da bi ga se vjerovatno moglo završiti do proljeća 2021.



Premijer je također obećao nadoknaditi štetu koju u ovom trenutku, kako je rekao, nije moguće izračunati.



Ministar za okoliš smatra da su uzroci katastrofe jasni: "To je izravna posljedica klimatskih promjena i 'tropikalizacije' meteoroloških fenomena s jakim kišama i snažnim udarima vjetra".



(24sata.info)