Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Ankari kako je njegova zemlja odlučna da ostvari ciljeve zacrtane za 2023. godinu i da je to pravi način razumijevanja i sjećanja na osnivača moderne Turske Mustafu Kemala Ataturka.

Foto: AA

Erdogan je u Ankari govorio na svečanosti povodom objelježavanja godišnjice smrti Mustafe Kemala Ataturka, osnivača Republike Turske.



"Danas je 81. godina od smrti glavnog komandanta u Ratu za nezavisnost, osnivača naše Republike i našeg prvog predsjednika Mustafe Kemala Ataturka. S velikom zahvalnošću danas se sjećamo Mustafe Kemala Ataturka i svih naših heroja, gazija i šehida", rekao je Erogan.



Podvukao je kako je neprihvatljivo slavljenje Republike ignorišući raniju prošlost zemlje.



"Za one koji s ciljem slavljenja Republike pokušavaju ignorisati cijelu našu povijest, smatramo da se stide vlastite prošlosti", rekao je Erdogan, te nastavio: "Oni koji siju mržnju na cijelu našu raniju povijest kako bi ispričali zasluge Mustafe Kemala, oni pod maskom Ataturka skrivaju neprijateljstvo prema ovom narodu."



Kako je rekao, riječi "republika" i "Ataturk" iz usta onih koji za svoga života nisu zakucali čak niti jedan ekser za rast, razvoj i prosperitet Turske, nisu nista drugo nego laž".



"Nametanje političkog stila koji se ogleda u stalnom vrijeđanju i ponižavanju Osmanlija ili je neznanje ili neopreznost ili loša namjera", poručio je Erdogan, kazavši kako danas, "od najdubljih dijelova Afrike do kraja Balkana, gdje god da odete vi ste tamo dobro došli".



"Odlučni smo u tome da Turska ostvari svoje ciljeve zacrtane za 2023. godinu, a to je ulazak u najjaču ligu svijeta. To je način na koji mi razumijevamo i sjećamo se Ataturka, ne samo kroz riječi", poručio je Erdogan.



Govoreći i o aktuelnoj situaciji u Siriji, Erdogan je poručio kako se u regije u koje je Turska donijela sigurnost već vratilo 365.000 sirijskih izbjeglica.





(AA)