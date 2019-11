Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u petak da odvaguje poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje vojnoj paradi na Dan pobjede u Moskvi 9. maja.

Donald Trump / 24sata.info

- Cijenim taj poziv. To se dešava u jeku političke sezone, tako da ću vidjeti mogu li ići, ali bih volio da mogu otići tamo - izjavio je Trump novinarima.



U dešavanjima kojima se obilježava saveznička pobjeda nad nacističkom Njemačkom 9. maja 1945., Rusija vojnom paradom koju izvodi svake godine pokazuje svoju vojnu moć.



Trump je izjavio da je to dešavanje, kojim se obilježava 75. godišnjica savezničke pobjede, "veoma značajno", prenosi Associated Press.



(FENA)