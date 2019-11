Čelnik agencije UN-a koja pomaže palestinskim izbjeglicama smijenjen je do okončanja istrage o malverzacijama, saopćila je agencija u srijedu.

Pierre Krahenbuhl / 24sata.info

Generalni komesar Pierre Krahenbuhl smijenjen je do okončanja raazmatranja "pitanja povezanih s lošom upravom", navodi u saopćenju Agencija za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).



Agencija nije pružila nikakve detalje o suštini navoda.



UNRWA pruža usluge za više od pet miliona registrovanih izbjeglica na Zapadnoj obali, u pojasu Gaze i istočnom Jerusalemu, kao i u Jordanu, Libanu i Siriji.



Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres imenovao je Christiana Saundersa za vršioca dužnosti čelnika agencije. Saunders je prethodno obavljao dužnost zamjenika generalnog komesara UNRWA-e.



- Tokom proteklih nekoliko mjeseci UNRWA je pokrenula internu reviziju svoje uprave, menadžmenta i odgovornih funkcija kako bi osigurala praksu po najvišim standarima profesionalizma, transparentnosti i efikasnosti - navodi UNRWA u saopćenju.



Krahenbuhl je obaviješten u martu da je istraga u toku Sekretarijata UN-a u New Yorku "na osnovu navoda o nezadovoljavajućem ponašanju iznešenih protiv osoblja UNRWA ", saopćila je glasnogovornica UNRWA.



Krahenbuhl, švicarski državljanin, preuzeo je poziciju u UNRWA-i u 2014. nakon što je prethodno obavljao dužnost direktora operacija Međunarodnog komiteta Crvenog križa.



UNRWA se suočava s budžetskim problemima od prošle godine, kada su Sjedinjene Države, njen najveći donator, prekinule svoju pomoć agenciji od 360 miliona dolara godišnje. Sjedinjene Države i Izrael optužuju UNRWA-u za malverzacije i poticanje na antiizraelsko raspoloženje.



Švicarska, Holandija i Belgija prekinule su uplatama za UNRWA-u zbog loše uprave koja je sada pod istragom. Glasnogovornica tvrdi da agenciji treba još 89 miliona dolara za rad do kraja godine.



Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je Krahenbuhlova smjena "prvi korak u dugačkom procesu potrebnom za eliminiranje korupcije, jačanje transparentnosti i sprečavanje politiziranja agencije".



Potez je izazvao zabrinutost među Hamasovim vladarima Gaze, koji tvrde da bi mogao imati ulogu u predstojećim raspravama u Generalnoj skupštini UN-a obnovi operativnog mandata UNRWA-e o kojoj se glasa svake treće godine. Trenutni mandat UNRWA ističe 30. juna 2020.





(FENA)