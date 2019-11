Španski Vrhovni sud u utorak je reaktivirao evropske potjernice za troje katalonskih čelnika koji su pobjegli iz Španije zbog njihovog učešća u neuspjelom pokušaju stjecanja nezavisnosti regije u 2017.

Potjernice su objavljene za Lluisom Puigom i Tonijem Cominom, koji žive u samonametnutom egzilu u Belgiji, i Clarom Ponsati, koja žvi u Škotskoj.



Comin i Ponsati suočavaju se s optužbom za navođenje na nemire, identičnu onoj protiv devet čelnika pokreta za nezavisnost koji su u oktobru osuđeni na kazne zatvora do 13 godina, dok je Comin također optužen za zloupotrebu javnih sredstava kao i Puig, navodi se u sudskim dokumentima.



Presude su izazvale višesedmične proteste, povremeno i nasilne, koji su potresali regionalnu prijestonicu Barcelonu. Ankete ukazuju da su nemiri ojačali pozicije desničarskih stranaka uoči četvrtih španskih općih izbora u posljednjih nekoliko godina.



Sud je saopćio da su presude katalonskim čelnicima osnažile argumentaciju za reaktiviranjem potjernica.



Nove potjernice izazvale su ljutitu reakciju katalonskog regionalnog predsjednika Quima Torre, koji je izjavio da ih je izdala "država u punom autoritarnom i osvetničkom duhu".



Advokat Amer Anwar kazao je da je njegova klijentica Ponsati odlučna da se bori protiv potjernice, ali da planira da se u četvrtak pojavi u policijskoj stanici u Edinburghu, gdje se očekuje njeno hapšenje.



- Clarin pravni tim tvrdit će da nema garancija za pravo na pošteno suđenje u Španiji, gdje je većina članova katalonske vlade već u zatvoru ili u egzilu", navodi on u izjavi za javnost.



Carles Puigdemont, bivši katalonski čelnik koji se pojavio pred belgijskim vlastima nakon što je Madrid reaktivirao potjrnicu za njim u prošlom mjesecu, poslao je poruku podrške.



- Uz vas uvijek - napisao je on na Twitteru, prenosi Reuters.





