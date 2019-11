Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas je žestoko branio slobodnu trgovinu u govoru na otvaranju trgovinskog sajma u Šangaju.

Emmanuel Macron / 24sata.info

Macron je govorio o potrebi bavljenja trenutnim debalansima koje donosi globalizacija, kao što su povećanje dispariteta u prihodima i izazovi povezani s globalizacijom. Kazao je da su takvi debalansi doveli do jačanja strahova od konkurencije i uvođenja protekcionističkih mjera širom svijeta.



- Šta bismo trebali učiniti u suočavanju s takvim trendom protekcionizma? - rekao je Macron u svom govoru nakon obraćanja kineskog predsjednika Xi Jingpinga na otvaranju međunarodnog sajma Expo.



- Naše trgovinske prakse ne pružaju efikasnu zaštitu za svjetsku ekonomiju. Trebamo li jednostavno odustati od takvog trgovinskog poretka i pribjeći unilateralizmu i tarifama ili zakonu džungle? Da li je to put naprijed? Ne mislim da jeste. To nije izbor Francuske, ni Evropske unije - izjavio je francuski čelnik.



Niko nije pobjednik u trgovinskom ratu, istaknuo je Macron, dodajući da napetosti između velikih zemalja škode svjetskoj ekonomiji.



- Nadamo se da se sporazum može postići kako bi se ublažile napetosti i zaštitili interesi svih ključnih aktera, među kojima je i Evropska unija - izjavio je Macron, prenosi dpa.



