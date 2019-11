Sjedinjene Američke Države (SAD) obavijestio je Ujedinjene nacije da je započeo proces napuštanja Pariškog sporazuma o klimi iz 2015. godine.

Arhiv / 24sata.info

Američki državni sekretar Mike Pompeo rekao je danas da je predao zvanično obavještenje Ujedinjenim nacijama, javlja Al Jazeera Balkans.



Time započinje proces povlačenja koji traje godinu dana.



Pompeo je Pariški sporazum o klimi nazvao "ekonomskim nefer teretom" za američku ekonomiju.



Gotovo 200 država potpisalo je Pariški sporazum o klimi, prema kojem svaka zemlja postavlja ciljeve za smanjenje emisije štetnih gasova koji vode do klimatskih promjena.



SAD je prva zemlja koja se povlači iz sporazuma. Iako je američki predsjednik Donald Trump sredinom 2017. donio odluku o napuštanju, SAD to nije mogao da učini do danas, pošto sporazum zabranjuje povlačenje zemlje tokom prve tri godine od njegove ratifikacije.



(FENA)