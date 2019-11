Saudijski naftni div Saudi Aramco potvrdio je u nedjelju da izlazi na berzu u Rijadu, što bi mogla biti najveća javna ponuda dionica neke firme u historiji.

Foto: Reuters

Kompanija u državnom vlasništvu utvrdit će cijenu dionica nakon što ispita interes ulagača.



Vjeruje se da je najprofitabilnija firma na svijetu vrijedna oko 1.2 trilijuna dolara. IPO bi trebao dati vjetar u leđa ambicioznim reformama princa Mohameda bin Salmana koji želi prikupiti milijarde dolara za ulaganja u ne-energetske industrije i diverzificirati državne prihode.



Izvori iz poslovnog svijeta kažu da će Aramco ponuditi jedan do dva posto dionica na lokalnoj berza u Rijadu i tako prikupiti između 20 i 40 milijardi dolara.Svaki iznos veći od 25 milijardi dolara nadmašio bi zasad rekordnu inicijalnu javnu ponudu kineske internetske trgovine Alibabe iz 2014.



U firmi kažu da zasad ne planiraju izlistavanje na nekoj stranoj berzi.



"Što se toga tiče, objavit ćemo to u pravo vrijeme. Zasad izlazimo samo na Tadawulu (rijadskoj berzi)", rekao je direktor Aramcoa Yasir al-Rumayyan. Čelnici kompanije će u idućih desetak dana razgovarati s investitorima, vidjeti kakav je njihov interes i potom objaviti cijenu dionica, dodao je.



Korjeni Saudi Aramcoa sežu u 1933. kada su Saudijska Arabija i američki Standard Oil Company of California, koji je kasnije postao Chevron, osnovali novu firmu za istraživanje i bušenje nafte. Između 1973. i 1980. Saudijska Arabija postala je vlasnikom cijele kompanije.



Ta država ima druge najveće rezerve nafte na svijetu, iza Venezuela. Druga je i po proizvodnji nafte, nakon SAD-a. Njena moć proističe iz toga što je monopolist u državi i što je bušenje nafte jeftino.



"To je najveća kompanija na svijetu koja nije na berzi, radi se o golemom proizvođaču nafte", rekao je David Hunter, direktor marketinških stufdija u Schneider Electricu."To je majka svih naftnih firmi", dodao je.



Profitabilnost Saudi Aramcoa je fenomenalna. U prvoj polovini 2019. ostvarila je neto profit od 46.9 milijardi dolara koji je kroz dividendu isplaćen saudijskoj državi.



Radi usporedbe, u istom je razdoblju Apple, trenutno najvrijednija svjetska kompanija, ostvarila profit od 21.6 milijardi dolara, a Exxon Mobil, najveća izlistana naftna firma 5.5 milijardi.





(Hina)