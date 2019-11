Očekuje se da će egiptomanija uzeti mahu u Londonu kada najveća zbirka blaga iz grobnice egipatskog dječaka faraona Tutankamona posljednji put krene na turneju.

Foto: 24sata.info

Tarek El Awady, egiptolog i kustos izložbe u galeriji Saatchi, rekao je za Sky News "da svi u svijetu znaju za Tutankamona", a ova "jedinstvena izložba" bit će proslava 100. godišnjice od otkrića grobnice.



El Awady je posljednjih 25 godina proučavao dječaka kralja i kaže da postoji mnogo razloga za neprestanu fascinaciju.



- Kao prva fascinanatna činjenice je priča o samom otkriću i količini blaga pronađenog u najmanjoj grobnici u dolini kraljeva. Ovo je jedina netaknuta kraljevska grobnica pronađena iz doba novog kraljevstva - rekao je on za Sky News.



Legenda o zlatnom faraonu opčinjava ljude širom svijeta otkad su njegovu grobnicu 1922. otkrili arheolog Howard Carter i lord Carnarvon.



El Awady rekao je za Sky News da je ovaj nevjerojatan arheološki pronalazak "zarobio srca ljudi širom svijeta".



- Kad je Howard Carter pronašao grobnicu, svima je otvorio mogućnosti - ne samo za egiptologe - nego je otvorio prozor kroz koji se može pogledati u veličanstveni svijet faraona - kazao je on.



Tutankamon je umro u 19. godini, na prijestolje je došao sa samo devet godina i sahranjen je s najneobičnijim artefaktima koji su mu trebali pomoći u zagrobnom životu.



Decenijama služi kao inspiracija za sve, od arhitekture do umjetnosti i dizajna, a slika kralja prožimala je pop kulturu u cijelom svijetu.



Tutankamon je prvi put stigao u London 1970-ih, a rekordan broj osoba od preko 1,5 miliona otišli su u Britanski muzej da ga vide.



Jonathan Holmes, umjetnički kritičar i pisac, za The Telegraph, predviđa da će i ovog puta biti slično uzbuđenje.



- To se čini jedinstvenom prilikom, posebno za globalnu publiku, da vide ove artefakte prije nego što zauvijek odu kući u Egipat. Ovo je posljednja turneja - kazao je on.



Izložba pod nazivom Tutankamon - Blago zlatnog faraona otvara se u subotu u galeriji Saatchi i trajat će do 3. maja.





(FENA)