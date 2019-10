Istragu protiv Trumpa pokrenuli su Demokrati u Zastupničkom domu, a Bijela kuća odbacila je optužbe kao neustavne, no kongresnici su sada izglasali da se proces nastavi.

Donald Trump

Američki kongresnici u četvrtak su izglasali da se proces opoziva predsjednika Donalda Trumpa formalizira. To ne znači da će ga odmah opozvati, već da se nastavlja istraga, prenosi CNN.



Samo dvoje kongresnika bilo je protiv, Republikanci Collin Peterson iz Minnesote i Jeff Van Drew iz New Jerseya.



Istragu o mogućem opozivu Trumpa pokrenuli su Demokrati u Zastupničkom domu Kongresa SAD-a, a usredotočena je na optužbe "zviždača" da je Trump koristio američku vojnu pomoć kako bi mu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij obećao da će istražiti Joea Bidena, vodećeg kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske stranke i njegova sina Huntera, koji je bio član upravnog odbora ukrajinske energetske kompanije.



Bijela kuća službeno odbacuje istragu te ju je proglasila "neustavnom" te odbila suradnju, no predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi poručila je predsjedniku da "nije iznad zakona i da će biti odgovoran".



Nakon što su kongresnici izglasali nastavak procesa, Trump je na Twitteru objavio poruku "najveći lov na vještice u Američkoj povijesti!".





