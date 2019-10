Posljednji sovjetski lider Mihail Gorbačov upozorio je danas da se ne gradi novi ili nevidljivi zid između Rusije i Zapada, 30 godina nakon pada Berlinskog zida.

Mihail Gorbačov / 24sata.info

Gorbačov je izrazio zabrinutost zbog lošeg stanja odnosa Istoka i Zapada, a posebno zbog nedostatka dijaloga Vašingtona i Moskve o nuklearnom naoružanju.



U pisanim komentarima upućenim agenciji Reuters pred obilježavanje pada Berlinskog zida 9. novembra 1989. godine, Gorbačov optužuje Washington da uništava arhitekturu za kontrolu nuklearnog naoružanja.



Prema njegovim riječima, odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da se povuče iz Sporazuma za kontrolu nuklearnog naoružanja koji je on potpisao 1987. godine sa tadašnjim šefom Bijele kuće Ronaldom Reaganom - "nije djelo velikog mislioca".



"Svaki zid je pokušaj sklanjanja od pravog problema, a ne rješavanje. Zato sam protiv zidova. I u Evropi sam protiv 'linija razdvajanja' ili bilo kakvih 'Čeličnih zavjesa'", naglasio je Gorbačov.



On smatra da, ma koliko da je opasna trenutna situacija, nije riječ o "reprizi Hladnog rata" jer nema ideološke borbe Rusije i Zapada, već postoje ekonomske veze, sloboda kretanja i komunikacija.



Gorbačov je zato izrazio uvjerenje da se novi hladni rat može izbjeći.



Gorbačov (88) imao je vodeću ulogu u događajima koji su doveli do rušenja Berlinskog zida i kraja Hladnog rata.



On je objavio povlačenje sovjetskih snaga iz zemalja Centralne i Istočne Evrope i iznio jasan stav da se neće miješati u unutrašnja pitanja tadašnje Njemačke Demokratske Republike.





(24sata.info)