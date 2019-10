Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini kazala je danas da je sloboda izražavanja, u svim svojim oblicima, u samoj srži demokratije.

Federica Mogherini / 24sata.info

U izjavi povodom Međunarodnog dana borbe protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima koji se obilježava 2. novembra, napomenula je da bez naprednog, slobodnog i nezavisnog medijskog okruženja ne može se pozivati na odgovornost vlade, poduzeća i društva u cjelini.



- Nažalost su, upravo zbog ostvarivanja tog temeljnog prava, novinari i medijski djelatnici u obavljanju svog posla prečesto izloženi napadima, progonu, uznemiravanju i zastrašivanju. Osim toga, novinari mnogo češće stradavaju u našoj neposrednoj okolini nego u izvještavanju s ratnih područja - dodala je.



Prema podacima kojima raspolaže Međunarodno udruženje novinara samo su u 2018. godini u incidentima povezanima sa svojim radom život su izgubila 94 novinara i medijska djelatnika, a stotine njih su neopravdano uhapšeni ili pritvoreni bez sudskog postupka.



I dalje se događa da vlade ne poduzmu dovoljno kako bi zaštitile novinare i počinitelje privele pravdi, upozorava Mogherini, a ponekad su počinitelji, kako se dodaje, čak i same vlade.



- Kad za te zločine niko ne odgovara, njihov učinak je još razorniji. To narušava demokratiju te hrani strah, nepovjerenje i tjeskobu - podvukla je.



Prošlog mjeseca, podsjetila je visoka predstavnica EU, obilježena je godišnjica smrti saudijskog novinara Jamala Khashoggija, za čije uboistvo još uvijek niko nije odgovarao pred sudom, i ubistva malteške novinarke Daphne Caruane Galizije usred Evrope, što pokazuje da ni jedan dio svijeta nije pošteđen takvih zločina.



Mogherini je naglasila da na današnji dan potvrđuje da će se nastaviti odlučna borba protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima i svim se sredstvima zalagati za zaštitu slobode izražavanja radi sigurnosti novinara i medijskih djelatnika.



- U tu svrhu EU pruža podršku i pravnu pomoć putem mehanizma za branitelje ljudskih prava, koji omogućuje brzu reakciju kad se branitelji ljudskih prava, među njima i novinari, nađu u opasnosti - dodala je visoka predstavnica.



Osim tog mehanizma EU finansira i Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF) i njegov važan alat za praćenje medijskog pluralizma, koji procjenjuje ugroženost medijskog pluralizma u EU-u i susjednim zemljama te je važan izvor informacija za oblikovanje politika.



Evropska komisija 2019. godine izdvojila je 2,2 miliona eura podrške projektima ECPMF-a za promociju kvalitetnog novinarstva i prekogranične saradnje medijskih djelatnika i samoregulatornih tijela.



Također, u brojnim zemljama pruža se finansijska i stručna podrška za zaštitu novinara, blogera i medijske djelatnike, saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.



- Na dan posvećen borbi protiv nekažnjavanja zločina nad novinarima prisjećamo se svih koji su izgubili živote i pretrpjeli napade zbog ostvarivanja svoje slobode izražavanja, na internetu i izvan njega. Čvrsto stojimo uz one koji imaju hrabrosti dići glas u ime svih nas - zaključila je Visoka predstavnica Evropske unije (EU) za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini.





(FENA)