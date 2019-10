Pored snimaka su objavljene su i fotografije i mnogi drugi detalji misije.



Na snimcima se vidi da kako američke snage opkoljavaju Bagdadijevo utvrđenje. Potvrđeno je i da je sahranjen u moru nakon racije.



Američki predsjednik Donald Trump izjavio je ranije da njegova administracija razmišlja da objavi video snimak specijalne operacije u kojoj je u Siriji ubijen lider takozvane Islamske države Abu Bakr al Bagdadi.





#BREAKING #US army has published a video from the operation to kill #ISIS leader Al Baghdadi pic.twitter.com/MSuTSit6Wi