Ugledna britanska analitička grupa u srijedu je osudila sporazum britanskog premijera Borisa Johnsona o Brexitu, zaključujući da bi britanska ekonomija imala manji obim za 3,5 posto nego da je ostala u Evropskoj uniji.

Ilustracija / 24sata.info

Studija Nacionalnog instituta za ekonomska i društvena istraživanja (NIESR) navodi da bi sporazum o Brexitu nanio štetu od 70 milijardi funti (90 milijardi dolara) Ujedinjenom Kraljevstvu. Istražitelji tvrde da je ishod sporazuma zasjenjen političkom i ekonomskom neizvjesnošću.



- Ne može se očekivati da ekonomske aktivnosti budu ojačane prihvatanjem predloženog vladinog sporazuma o Brexitu - saopćila je grupa.



Istražitelji su zasnovali svoja predviđanja na pretpostavci da će Britanija napustiti blok uz sporazum o slobodnoj trgovini s EU nakon što prelazni period potraje barem do 2021, dok se ne dogovore novi sporazumi s drugim zemljama. Oni također tvrde da će "veće prepreke za protok roba i usluga kao i ograničenja migracija" dovesti do usporavanja ekonomije.



Dok se političari prepiru oko toga kako i kada će Britanija napustiti EU, Brexit preoblikuje ekonomiju zemlje. Prvobitno planiran za mart, Brexit je pomjeren za novembar i nije vjerovatno da će se desiti prije januara. Kompanije, u međuvremenu, izmještaju ulaganja, stvarajući nove lance snabdijevanja i gomilaju robe kako bi ublažile sve štete koje bi mogle biti prouzrokovane napuštanjem EU, sa ili bez sporazuma.



NIESR procjenjuje da će ekonomija za 2,5 posto biti slabija nego u 2016. kada je Britanija glasala da napusti Evropsku uniju.



Britanska vlada tvrdi da planira drugačiji scenarij od onoga koji razmatra analitička grupa.



- Mi namjeravamo pregovarati o sveobuhvatnom sporazumu o slobodnoj trgovini s Evropskom unijom, koji je mnogo ambiciozniji od standardnog trgovinskog sporazuma na kome NIESR zasniva svoje pretpostavke - navodi u saopćenju britanko ministarstvo trezota.



Istraživanje sugerira da će Brexit izazvati čak i već gibitke po ekomomiju, s BDP-om smanjenim za 5,6 posto.



Portparol Liberalnih demokrata za Brexit, Tom Brake izjavio je da te brojke "nisu nikakvo iznenađenje".



- Torijevska opsjednutost Brexitom po svaku cijenu dovodi u rizik budući prosperitret. Nesavjesno je za svaku vladu da voluntaristički usvoji politiku koja bi usporila ekonomski rast u godinama koje dolaze - izjavio je Brake, prenosi Associated Press.



