Britanski parlament, nakon cjelodnevne rasprave, prihvatio je prijedlog premijera Borisa Johnsona da se u toj zemlji 12. decembra održe prijevremeni parlamentarni izbori.

Boris Johnson / 24sata.info

Sada sve oko Brexita i prihvaćanja sporazuma s EU ide na čekanje dok se ne održe izbori na kojima se Boris Johnson nada pojačati većinu kako bi osigurao prolazak sporazuma o izlasku Velike Britanije.



Evropska unija odobrila je Britaniji treću odgodu za razdruživanje koje se prvotno trebalo dogoditi 29. marta, a britanski parlament i dalje je podijeljen u stajalištu kako ga provesti ili treba li ga uopće provesti.



Premijer može raspisati izbore samo uz potporu parlamentarnih zastupnika koji su njegov prijedlog blokirali tri puta.



Današnji prijedlog je stoga bio četvrti Johnsonov pokušaj za raspisivanje prijevremenih izbora otkako je preuzeo dužnost. Zadnji put zastupnici su taj prijedlog odbacili u ponedjeljak jer nije dobio glasove potrebne dvije trećine.



U utorak je potpredsjednik parlamenta odbio izjašnjavanje o prijedlogu oporbe da se starosna granica za pravo glasa snizi na 16 godina te da pravo glasa dobiju i državljani Evropske unije.



Johnson je u raspravi naglasio da Velika Britanija treba novi parlament koji će biti sposoban provesti Brexit.



Samo je jedan put da se provede Brexit koji je nailazio na zapreke u parlamentu, rekao je Johnson u raspravi, kako prenosi BBC. "Treba osvježiti parlament i dati ljudima da izaberu", rekao je.



Kritičan je bio i prema glavnoj opozicionoj stranci kazavši da laburisti ne žele Brexit ni 31. oktobra ni novembra, ni 31. januara.



Vođa laburista Jeremy Corbyn odgovorio je da njegova stranka podupire izbore jer ne želi da zemlju i dalje vodi lakomislena i destruktivna konzervativna vlada te je sada trenutak za promjene.



S izborima na obzoru, Johnson je učinio korak prema zacjeljivanju rana u stranci vrativši u nju oko polovice od 21 člana torijevaca koje je isključio u rujnu jer su se pobunili kako bi spriječili Brexit bez sporazuma.



U stranku se odlukom Johnsona vraćaju sljedeći zastupnici Alistair Burt, Caroline Nokes, Greg Clark, Sir Nicholas Soames (unuk bivšeg premijera Winstona Churchilla), Ed Vaizey, Margot James, Richard Benyon, Stephen Hammond, Steve Brine i Richard Harrington.



To znači da se mogu natjecati kao konzervativci u svojim izbornim jedinicama ako u međuvremenu nisu predloženi novi kandidati.



Među pobunjenicima koji nisu dobili dozvolu za povratak su bivši ministar bez portfelja Ken Clarke i bivši ministar financija Philip Hammond te bivši tajnik u ministarstvu pravosuđa David Gauke.



Zemlje članice EU-a u utorak su i formalno odobrile zahtjev za odgodom izlaska Velike Britanije iz Unije, nakon što su dobile pismo s pristankom od britanskog premijera Borisa Johnsona.



Po toj odluci Velika Britanija ostaje članicom EU-a do 31. januara, a to vrijeme treba iskoristiti za ratifikaciju sporazuma o razdruživanju. Iz EU-a može izaći i ranije, 1. decembra 2019. ili 1. januara 2020. ako obje strane ratificiraju sporazum o razdruživanju.





(Hina)