Ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak je pozdravio kubansku "otpornost" prema američkim sankcijama.

Foto: 24sata.info

Putin je, tokom susreta u Moskvi s kubanskim predsjednikom Miguelom Díaz-Canelom razgovarao o poboljšanju veza dviju zemalja saveznica, poručio da je Rusija uvijek podržavala Kubu.



- Nije jednostavno rješavati ekonomske i društvene probleme u uslovima u kojima se Kuba nalazi, ali vi ste to uspješno uradili. Sretni smo što uočavamo jačanje kubanske države - kazao je Putin.



Rusko-kubanski odnosi daleko su od hladnoratovske ere i vremena skoro potpune kubanske ovisnosti o sovjetskom bloku kada je taj otok stvorio isturenu operativnu bazu prema dvije Amerike od koje je odustao u 90'-im godinama.



Posmatrači ruske i kubabnske vanjske politike tvrde, međutim, da je došlo do značajnog poboljšanja veza između bivših partnera, izazvanog djelimično i potezima Trumpove administracije koja je poništila pomake koje je ostvario njegov prethodnik Barack Obama u otvaranju prema Kubi.



Kuba i Rusija također podržavaju venecuelanskog presjednika Nicolasa Madura, koga SAD pokušava svrgnuti s vlasti.



Obraćajući se Putinu, Díaz-Canel izjavio je da njegova vlada smatra razvijanje veza s Rusijom vrhunskim prioritetom i pozdravio je nedavnu posjetu Kubi ruskog premijera Dmitrija Medvedeva.



- Svjedoci smo rastuće uloge Rusije u otporu prema američkim pokušajima dominacije - dodao je on.



Kubanski čelnik danas se također odvojeno sastao s Medvedevom radi razgovora o jačanju ekonomskih veza.



Rusko-kubanska trgovinska razmjena više se nego udvostručila od 2013. godine, na očekivanih 500 miliona dolara u ovoj godini, uglavnom zahvaljujući ruskom izvozu u Kubu, prenosi AP.





(FENA)