U svojoj dugoj potrazi za Ebu Bekrom al-Bagdadijem, timovi iračkih obavještajnih službi dobili su dojavu u februaru 2018. godine od jednog od njegovih vrhovnih pomoćnika o tome kako je uspio da bježi toliki niz godina, saopćila su dvojica iračkih zvaničnika.

Abu Bakr Al-Baghdadi / 24sata.info

Bagdadi bi ponekad znao držati strateške pregovore sa svojim zapovjednicima dok bi se vozili u minibusu koji je bio pun povrća kako bi izbjegao da ga uoče, kazao je Ismael el-Ethavi zvaničnicima nakon što su ga uhapsile turske vlasti i predale Iračanima.



- Ethavi je dao vrijedne informacije koje su pomogle nekolicini iračkih sigurnosnih službi da kompletiraju sve puzle o Bagdadijevim kretanjima i mjestima gdje bi se on krio. Ethavi nam je dao informacije o petorici muškaraca, uključujući i sebe, koji bi se sastajali s Bagdadijem po čitavoj Siriji i o različitim lokacijama koje su koristili - rekao je on za Reuters.



Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da je Bagdadi umro "plačući i jecajući" u ofanzivi koju su izvele američke specijalne snage u regiji Idlib sjeverozapadno od Sirije.



U televizijskom obraćanju iz Bijele kuće, Trump je rekao da je čelnik Islamske države poginuo zajedno sa svoje troje djece kada je detonirao prsluk s eksplozivom nakon što je pobjegao u tunel u kojem nije bilo izlaza tokom napada, piše Reuters u ekskluzivnom izvještaju o ovoj akciji.



Put prema Bagdadijevoj propasti bio je pun velikih prepreka za arapske i zapadne obavještajne službe, koje godinama bezuspješno pokušavaju locirati čovjeka koji je uveo strahovladu diljem velikih dijelova Sirije i Iraka, naređujući svojim sljedbenicima da izvršavaju masovna pogubljenje i odrubljivanja glava.



On je također odgovoran za užasavajuće napade diljem pet kontinenata u ime svoje ultrafanatične verzije islama.



Militanti poput Ethavija, koji su počeli preispitivati autoritet čelnika Islamske države, od ogromne su važnosti za lociranje Bagdadija.



Irački zvaničnici su Ethavija, koji ima doktorat iz islamskih nauka, smatrali jednim od pet glavnih savjetnika Bagdadija. Pridružio se Al-Kaidi 2006. godine, a američke snage su ga uhapsile 2008. godine. U zatvoru je proveo četiri godine, tvrde irački zvaničnici.



Bagdadi je kasnije Etaviju dao ključne uloge poput davanje vjerskih uputa i izbor zapovjednika Islamske države. Nakon što je došlo do pada ove militantne grupe 2017., Ethavi je pobjegao u Siriju sa svojom suprugom Sirijkom.



Još jedna prekretnica uslijedila je ranije ove godine tokom zajedničke operacije u kojoj su američki, turski i irački obavještajni agenti zarobili visoke čelnike Islamske države, uključujući četvoricu Iračana i jednog Sirijca, saopćili su irački sigurnosni zvaničnici.



- Dali su nam sve lokacije na kojima su se sastajali s Bagdadijem u Siriji i odlučili smo da koordiniramo s CIA-om akciju kako bismo rasporedili više izvora unutar ovih područja. Sredinom 2019. godine uspjeli smo da lociramo Idlib kao mjesto gdje se Bagdadi sa porodicom i trojicom bliskih pomoćnika kretao iz sela u selo - rekao je jedan od iračkih zvaničnika, koji je u bliskoj vezi sa više sigurnosnih agencija.



Doušnici u Siriji su zapazili Iračanina koji je na pijaci u Idlibu imao karirani šal na glavi i prepoznali su ga s fotografije, kazao je zvaničnik. To je bio Ethavi. Nakon toga su ga pratili do kuće u kojoj je i Bagdadi bio.



- Proslijedili smo informacije CIA-i, a oni su upotrijebili satelitske snimke i dronove da posmatraju tu lokaciju u posljednjih pet mjeseci - kazao je zvaničnik.



Prije dva dana, Bagdadi je napustio lokaciju sa svojom porodicom po prvi put otkako ga prate, a putovao je minibusem u obližnje selo.



Bagdadi je takođe bio u bijegu od svojih lokalnih neprijatelja u Siriji.



Hajat Tahrir al-Šam, grupa ranije poznata kao Front Nusra i koja dominira Idlibom, pokrenula je vlastitu potragu za Bagdadijem nakon što je dobila informacije da se nalazi u tom području.



Front Nusra i Islamska država bili su svojevremeno suparnici koji su vodili krvave bitke jedni protiv drugih u sirijskom ratu.



Front Nusra, koju je osnovao Abu Muhamed al-Golani, bila je službena podružnica Al Kaide u Siriji sve dok se nije odvojila od globalne mreže džihadista 2016. godine.



Prema tvrdnjama zapovjednika u Idlibu, Hajat Tahrir al-Šam nedavno je uhvatio još jednog savjetnika Bagdadija poznatog kao Ebu Sulejmana al-Halidija, jednog od trojice muškaraca koje je viđen kako sjedi pored Bagdadija u svojoj posljednjoj video poruci.



Hapšenje Halidija bilo je "ključno" u potrazi za Bagdadijem, rekao je zapovjednik.



Njegovi komentari izazvali su sumnju da su pripadnici Hajata Tahrira al-Šama, za koje mještani kažu da ima kontakte s turskim snagama na sjeverozapadu Sirije, možda prenijeli ono što su saznali drugim obavještajnim agencijama.



Bagdadi je možda zaključio da je skrivanje u Idlibu njegova najbolja opcija nakon što je Islamska država u Iraku i Siriji uništena. Mogao se kriti dok su bile slabe sigurnosne mjere i dok su kontrolni punktovi kojima upravljaju oružane grupe rijetko pretraživali vozila, rekao je zapovjednik.



Dodao je da se smatra da se Bagdadi krio u Idlibu oko šest mjeseci, a da je njegov glavni razlog što se uopšte našao tamo bio da nađe skrovište. Ali rekao je da se Bagdadi i dalje smatra glavnom prijetnjom jer će njegovo prisustvo privući pristalice na području na kojem Islamska država ima ogranke koji nisu aktivni.



Borci Hajat Tahrir al-Šama ušli su u grad Sarmin prije otprilike dva mjeseca nakon što su dobili informacije da je Bagdadi tu bio, ali on nije pronađen, zaključio je zapovjednik.



(FENA)