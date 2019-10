Dvije britanske opozicione partije, Škotska nacionalna stranka i Liberalne demokrate, žele da se izbori održe 9. decembra, tri dana ranije nego što je premijer Boris Johnson predložio, što je još jedan pokušaj da se zaustavi izlazak Velike Britanije iz Evropske unije bez sporazuma.

Boris Johnson / 24sata.info

Naredni opšti izbori nisu bili u planu do 2022. međutim premijer Johnson predložio je da se održe vanredni izbori 12. decembra kako bi riješili krizu izazvanu Brexitom.



Oni također planiraju da zatraže od čelnika EU da produže rok za Brexit najmanje do 31. januara, kako bi se osiguralo više vremena za raspravu o Johnsonovom sporazumu.



Johnson je rekao da će, ukoliko poslanici odobre izbore 12. decembra, pokušati brzo da progura svoj sporazum u parlamentu.



On traži odlaganje Brexita za samo nekoliko nedjelja kako bi održao pritisak na zakonodavce, prenosi Beta.





(FENA)