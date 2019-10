Vatrogasci u Kaliforniji u petak su nastavili borbu s vatrenom stihijom koja je zahvatila područje šezdesetak kilometara sjeverno od Los Angelesa i koja je zaprijetila uništenjem više od deset tisuća stambenih i drugih objekata na tom području, potvrdili su iz losanđeleske vatrogasne postrojbe.

Foto: AFP

Snažni vjetar koji brzo raznosi vatru prisilio je na evakuaciju više od četrdeset hiljada stanovnika područja zahvaćenog požarom. Iako je vjetar u petak donekle oslabio lokalne su vlasti upozorile stanovnike da ih to ne smije zavarati jer su meteorolozi najavili kao će on nakon zatišja nastaviti jačati.



Širenju vatre pogoduju i razmjerno visoke temperature koje dosežu vrijednost od 32 stupnja Celzija.



Razorni požari uobičajeni su u Kaliforniji tijekom jeseni u razdoblju kada se nakon sušnog ljeta pojave suhi i vrući vjetrovi.



Prošle je godine najmanje 85 ljudi poginulo u jednom od najsmrtonosnijih takvih požara do sada.



Sadašnji požar izbio je u četvrtak poslije podne pokraj grada Santa Clarita i zahvatio je oko četiri tisuće jutara zemljišta.





(24sata.info)