U Švedskoj je, kao i u mnogim drugim zemljama u svijetu, posljednjih godina na tržištu rada sve veća potražnja za radnicima i stručnjacima u IT sektoru.

Ilustracija / 24sata.info

Radnici u ovom sektoru mjesečno u Švedskoj mogu zaraditi 44.200 kruna, ili 4.200 eura.



Prema podacima Agencije za statistiku Švedske, žene u ovom sektoru u prosjeku mjesečno zarade 43.600 kruna, a muškarci 44.400.



IT stručnjaci koji su završili i postdiplomske studije u ovoj oblasti mjesečno mogu zaraditi blizu 4.920 eura.



Portal "The Local" piše da švedska tehnološka scena vapi za IT stručnjacima, a programer je jedno od zanimanja koje je trenutno najtraženije u ovoj zemlji.





(AA)