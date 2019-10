Kompanija Tesla je pokazala sposobnost postizanja profita na svojim vozilima u trećem tromjesečju nakon naglog rasta od 18 posto u dionicama u trgovanju nakon radnog vremena. Iako su predviđali da će u tom periodu izgubiti novac, taj proizvođač električnih automobila uspio je da poveća profit.

Dionice Tesle su porastu u posljednje vrijeme. Od kraja augusta imaju porast od 21 posto, ali su relativno stabilne ove godine. Pale su za 23,5% u 2019. godini, na 254,68 američkih dolara, dok je S&P 500 vratio 21,5 posto, uključujući dividendu. Tesline dionice su zaostale za drugim proizvođačima automobila: dionice Ford Motora (F) i General Motorsa (GM) u 2019. do srijede porasle za 28,4 ukupno, odnosno 12,8 posto pojedinačno, javio je Reuters.

U trećem tromjesečju, iz Tesle su saopćili kako prilagođena zarada iznosi 342 miliona dolara ili 1,91 dolara po dionici. To je manje u odnosu na 2,90 američkih dolara prilagođene zarade po dionici u istom periodu 2018. godine, ali daleko ispred očekivanog konsenzusa analitičara koji su rekli da će doći do gubitka od 46 centi. Procjene su se kretale od gubitka od 3,52 dolara po dionici do dobiti od 34 centa.

Prihod je u trećem tromjesečju dosegnuo 5,35 milijardi dolara nasuprot procjenama od 6,45 milijardi dolara. Za treći kvartal 2018. Tesla je prijavio 6,82 milijardi dolara profita od prodaje.

Tesla je svoje izvještaje o poslovanju trećem tromjesečju objavio 3. oktobra. Navodi se da je isporučeno 97.000 vozila, uključujući 79.600 Modela 3 i ukupno 17.400 Modela S i X. Analitičari su očekivali da će u ovoj četvrtini biti isporučeno ukupno 99.000 vozila.

Tesla je takođe u trećem kvartalu ostvario mnogo veći od očekivanog slobodni tok novca u iznosu od 371 milion dolara.

Procjene su se kretale od negativnih 476 miliona do pozitivnih 450 miliona dolara. Tesla je ostvario slobodni tok novca u samo pet kvartala tokom posljednjih pet godina prije izvještaja u srijedu. Novac i novčani ekvivalenti kompanije iznosili su 5,3 milijarde dolara na kraju trećeg tromjesečja.

