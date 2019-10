Nastavlja se istraga i ispitivanje vozača kamiona hladnjače u kojemu je otkriveno 39 tijela, piše jutros BBC.

Kako javlja Guardian, radilo se o 38 odraslih osoba te jednom tinejdžeru. Pretpostavlja se da su se smrznuli na temperaturi od oko -25 stupnjeva, koliko je bilo u hladnjači.



Vozač kamiona bio je 25-godišnji Mo Robinson, stanovnik sjevernoirskog grada Portadowna. Uhićen je već jučer, samo nekoliko sati nakon otkrića leševa. No, britanski mediji javljaju kako nije poznato je li on uopće znao što prevozi u kamionu.



Pretražuju se prostori



Lokalna policija pretresla je dvije kuće u Sjevernoj Irskoj koje su povezane s uhićenim vozačem. Zasad nema informacija je li tamo što pronađeno.



Istražitelji paralelno pokušavaju saznati stoji li organizirana grupa krijumčara ljudi iza ovoga.



Registriran u Bugarskoj, u vlasništvu Irca



Bugarski ministar vanjskih poslova kaže da je kamion registriran u Varni te da je vlasnik kamiona tvrtka čiji je direktor irski državljanin. Žrtve vjerojatno nisu Bugari, rekao je pozivajući se na policiju.



Dmitar Dimitrov, izvršni direktor komore bugarskih prijevoznika, rekao je da se vozila često registriraju u Bugarskoj zbog povoljnih tarifa.



Koliko je dugo kamion bio u Belgiji?



Istovremeno, belgijski istražitelji pokušavaju ustanoviti je li prikolica putovala kroz Belgiju i kojim putem. Ranije se pojavila informacija da je kamion krenuo iz Bugarske, no to još nije potvrđeno.



"Ne znamo još koliko je kamion bio u Belgiji. Može se raditi o satima, ali i o danima", rekao je glasnogovornik belgijske policije, prenosi BBC.



Belgijsko državno odvjetništvo otvorilo je istragu, rekao je glasnogovornik Eric Van Duyse, a prenosi agencija France presse.



"Čini se da je kontejner prešao preko Belgije i ukrcan je na brod u Zeebrugesu", rekao je i dodao da nije poznato koliko vremena je bio u Belgiji.



I dok je ruta prikolice još velika nepoznanica, zna se da je kamion oko 1:10 sati ušao u industrijsku zonu Waterglade.



Trideset minuta kasnije, oko 01:40, pronađeno je 39 mrtvih tijela u prikolici kamiona, a policiju je o tome obavijestila hitna pomoć. Još se ne zna tko je alarmirao hitnu.



Sumnja se da su žrtve migranti



Podsjetimo, kamion s 39 tijela, među kojima i jednog tinejdžera pronađen u srijedu u istočnom dijelu Londona u kamionu hladnjači, stigao je u Veliku Britaniju iz Belgije.



Policija u okrugu Essex rekla je da je počela istragu na temelju dojave rano u srijedu da je "kamion kontejner s ljudima unutra" pronađen u industrijskoj zoni Waterglade blizu grada Graysa, istočno od Londona.



"Hitne službe su stigle, no nažalost, 39 osoba bilo je proglašeno mrtvima na licu mjesta", objavila je policija te izvijestila da su žrtve 38 odraslih osoba i jedan tinejdžer.



Velika Britanija posljednjih je godina suočena s brojnim pokušajima migranata da stignu na njezin teritorij preko kanala La Manche. Britanski premijer Boris Johnson izjavio je da se radi o "nezamislivoj tragediji koja para srca" i naglasio da je nužno strogo kažnjavati krijumčare ljudima.



Prema britanskoj policiji, kamion je stigao oko 00.30 u iz Zeebrugesa u Belgiji u Purfleet, luku na Temzi.



Kamion je pronađen u industrijskoj zoni Waterglade i zatim je premješten, rekla je zamjenica šefa policije Pippa Mills i objasnila da je prioritet identificirati žrtve.



Zločin protiv čovječnosti



Britanski ministar unutrašnjih poslova Priti Patel je rekao da imigracijske službe tijesno surađuju s policijom kako bi utvrdili kako je došlo od tog jezivog događaja.



Tisuće migranata krijumčare se svake godine u Britaniju kamionima, brodovima i ponekad zrakoplovima, a takvi se slučajevi prijavljuju gotovo svaki dan.



Amnesty International i druge skupine za ljudska prava ocjenjuju da oštra politika britanskih vlasti prema ilegalnoj migraciji potiče migrante na sve više očajničke korake kako bi ušli u zemlju.



Slučaj u Essexu podsjeća na tragediju 71 migranta koji su bili pronađeni u kamionu hladnjači na austrijskoj autocesti u kolovozu 2015., u jeku migrantske krize. Bili su to migranti iz Sirije, Iraka i Afganistana. Vlasti su razotkrile mrežu krijumčara ljudima koju je vodio Afganistanac u dobi od tridesetak godina. Žrtve su htjele otići u Njemačku, a ukrcane su u Mađarskoj nedaleko od granice sa Srbijom.



Nagurani u samo 14 metara četvornih, ugušili su se u manje od tri sata. Kamion je pronađen sutradan napušten na rubu austrijske autoceste u blizini Parndorfa, na mađarskoj granici. Mađarsko pravosuđe osudilo je na doživotni zatvor četvoricu glavnih krijumčara iz te mreže.



Godine 2000., policija je pronašla 58 mrtvih kineskih migranata u kontejneru u engleskoj luci Doveru.





