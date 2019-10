Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je danas da Brexit predstavlja "gubljenje vremena i energije" i da je nezadovoljan zbog toga što nije mogao da iskoristi svoj petogodišnji mandat u većoj mjeri za unapređenje Unije u službi građana.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Juncker je rekao u obraćanju poslanicima Evropskog parlamenta u Strazburu da ovo tijelo može da odobri samo sporazum koji je sklopljen sa Londonom prošle sedmice, nakon što dokument dobije potvrdu u britanskom parlamentu.



"Sada treba da veoma pažljivo pratimo dešavanja u Vestminsteru, ali nije moguće, nije zamislivo da ovaj parlament ratifikuje sporazum prije nego što to učini Vestminster. Prvo London, pa onda Brisel i Strazbur", rekao je Juncker.



On je ranije više puta rekao da žali zbog odluke Britanije da napusti EU, što je odlučeno referendumom prije tri i po godine.



"Istina je da me boli to što sam toliki dio mandata potrošio na Brexit, a samo sam želio da se bavim time kako da ova unija bolje služi građanima - gubljenje vremena i gubljenje energije", rekao je Juncker.



Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk rekao je poslanicima Evropskog parlamenta da vodi razgovore sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom o zahtjevu za produženje roka za Brexit poslije 31. oktobra, kao i sa liderima ostalih 27 zemalja Unije, i da će donijeti odluku "u narednim danima".



"Brexit bez dogovora nikada neće biti naša odluka", rekao je Tusk i dobio aplauz u Evropskom parlamentu.





