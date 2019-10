Okončanje Hladnog rata bila je zajednička pobjeda, međutim Zapad je sebe proglasio pobjednikom bez razmišljanja o tome kako će to Rusija da prihvati, izjavio je bivši sovjetski predsjednik Mihail Gorbačov.

Mihail Gorbačov / 24sata.info

On je to rekao u intervjuu za njemački Welt am Sonntag, uoči godišnjice pada Berlinskog zida 9. novembra, prenosi TASS.



"Najprije su Sjedinjene Države sebe proglasile pobjednikom, tvrdeći to na sve strane. Nisu se zamarali razmišljanjem kako će to prihvatiti Rusija koja je toliko toga učinila za okončanje Hladnog rata i trku u naoružanju. Nisu razmišljali o tome kako će to uticati na odnose Rusije i Zapada", rekao je Gorbačov.



Kako je ocijenio, Zapad je počeo da se ponaša kao da mu je sve dozvoljeno - da koristi silu bez odobrenja Vijeća sigurnosti UN, da krši međunarodne sporazume, nameću svoje uslove...



"Umjesto da su stvorili novu arhitekturu zajedničke sigurnosti u Evropi, pokrenuta je ekspanzija NATO i saveznice su se proglasile garantom mira na našem kontinentu i van njega", rekao je Gorbačov.



Kako je istakao, političari Zapada nisu prošli test nove epohe.



"To je korijen i uzrok svih današnjih problema", zaključio je Gorbačov i dodao da sada političari postaju svjesni da izolacija Rusije šteti svima.



Zaključio je kako je zajednički rad potreban da bi se našla rješenja koja bi svima odgovarala.



(FENA)