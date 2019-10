Najmanje 55 slonova uginulo je od gladi u najvećem nacionalnom parku u Zimbabveu, dok je teška suša prinudila životinje da ulaze u obližnje zajednice u potrazi za hranom i vodom, saopćile su vlasti u ponedjeljak.

Ilustracija / 24sata.info

- Problem je stvaran, situacija je teška - izjavio je portparol uprave nacionalnih parkova i zaštite prirode Tinashe Farawo. Ostale životinje kao što su lavovi u nacionalnom parku Hwange također su ugrožene.



To je najteža suša u južnoafričkoj državi koja je također naškodila ionako posrnuloj ekonomiji. Masovne nestašice hrane i vode također su rezultat suše.



Životinje koje su napustile nacionalne parkove u Zimbabveu uništile su usjeve i povremeno su ubijale ljude, kazao je Farawo, dodajući da je samo u ovoj godini ubijeno više od 20 ljudi.



Nakrcanost parka Hwange također doprinosi uništavanju vegetacije. Park može pružiti smještaj za 15.000 slonova, ali ih trenutno ima oko 53.000, kazao je Farawo.



Suša je u međuvremenu iscrpila vodne resurse. Agencija za zaštitu prirode bušila je bunare do 400 metara dubine kako bi pronaašla vodu za životinje.



- Najveća pojedinačna prijetnja životinjama je gubitak prirodnog staništa. Uspjeli smo značajno da reduciramo krivolov, u proteklim godinama smo gubili na stotine slonova, ali u posljednje vrijeme ne više od 20 od krivolova - kzao je Farawo.



Zimbabve ima jednu od najvećih afričkih populacija slonova. Država traži da se omogući lov ili izvoz životinja kako bi se olakšao pritisak na njihova prirodna staništa i prikupio očajnički potreban novac za zaštitu prirode.



Bocvana, koja također ima veliku populaciju slonova, u ovoj je godini ukinula zabranu lova na slonove, navodeći da će taj potez pomoći u smanjenju sukoba između ljudi i životinja i donijet će zemlji toliko potrebne novčane prihode.



Druge zemlje koje su članice Konvencije o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama flore i faune uspješno su, međutim, lobirale da se limitira prodaja slonova, na žaljenje nekih afričkih zemalja koje tvrde da se moraju nositi s velikim brojem životinja, prenosi Associated Press.



(FENA)