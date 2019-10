Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da svi u Siriji, Iraku, Afganistanu, Libiji, u Africi i na Balkanu možda djeluju s različitim namjerama, ali da je Turska u tim regijama prisutna samo kako bi dijelila sudbinu sa svojom braćom.

Recep Tayyip Erdogan / AA

“Tu našu vrlinu ne mogu shvatiti oni koji kap nafte smatraju vrijednijom od kapi krvi“, poručio je Erdogan u obraćanju na 3. TRT Svjetskom forumu u Istanbulu.



Turski predsjednik Erdogan je kazao da su učesnici iz nekoliko zemalja i organizacija odbili učestvovati na TRT Svjetskom forumu u znak protesta zbog operacije “Izvor mira" koju turske snage provode protiv terorista YPG/PKK-a na sjeveroistoku Sirije te je poručio da su tako propustili veliku šansu.



“Smatram da ti koji su odbili govoriti nisu apsorbirali demokraciju kao takvu. Smatram i da tako podržavaju terorizam. Takvi tipovi nemaju potrebe da bilo gdje govore da su protiv terorizma“, poručio je Erdogan.



On je kazao da Turska ima obavezu da nastavi putem progresa i u skladu sa novim vizijama kako bi očuvala svoj narod koji je u Anadoliji više od hiljadu godina.



Erdogan je kazao da se države u punom smislu te riječi stvaraju trudom, predanim radom i borbom za slobodu. Dodao je da se ispostavilo da nikada u punom smislu države neće postati one zemlje koje su skrojene crtanjem granica linijarima na stolu, a čije granice nisu skrojene znojem i krvlju naroda.



“Oči Turske nisu uprte u teritorij bilo koje države, niti u slobode i interese bilo koje zajednice“, kazao je Erdogan.



“Mi ćemo i dalje, bez izuzetka, zločince nazivati zločincima, teroriste teroristima i nepravdu osuđivati kao takvu. Tokom 17-18 godina na vlasti nikada nismo sjeli za stol sa teroristima, niti ćemo to ikada učiniti“, poručio je Erdogan.



Ističući kako diplomacija više ne može biti samo puko oruđe pritiska u rukama sila, Erdogan je kazao da je prošla era u kojoj se zajednicama upravljalo iza kulisa.



Erdogan je osudio SAD zbog podrške koju pruža teroristima YPG/PKK-a na sjeveru Sirije.



“Baš me zanima kako će, oni koji se nazivaju najjačom svjetskom silom, svijetu objasniti to što su preko Iraka na sjever Sirije dopremili 30.000 šlepera oružja, municije i opreme“, kazao je Erdogan.



On je upozorio da se varaju svi koji, umjesto da pokažu empatiju s Turskom, smatraju da će problem terorizma i izbjeglica ostati ograničen na Tursku.



“Oni koji vjeruju u slobode mišljenja i vjerovanja, nikada ne prodaju svoje mišljenje i vjeru za dolare“, poručio je Erdogan.



Erdogan je i ovom prilikom pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši korjenite reforme vodećih svjetskih institucija na čelu sa Ujedinjenim nacijama i njihovim Vijećem sigurnosti.



Turski predsjednik Erdogan dalje je kazao da je cijeli Zapad, uključujući i NATO i Evropsku uniju, stao na stranu terorista i da je napao Tursku



“Zar vi niste bili protiv terorizma, pa šta se to i kada dogodilo da ste počeli zajednički djelovati s teroristima“, kazao je Erdogan.



Erdogan je pozvao međunarodnu zajednicu da o Turskoj ne čitaju iz tekstova protagonista terorističkih organizacija, već da slušaju vlast i narod Turske.



“Sutra putujem u Rusiju, u Soči. Sa uvaženim ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ću razgovarati o tim procesima i onda ćemo napraviti adekvatne korake“, kazao je Erdogan.





