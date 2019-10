Britanski premijer Boris Johnson poslao je jučer nepotpisano pismo Europskoj uniji tražeći odgodu Brexita, ali je također poslao drugu poruku u kojoj kaže da on osobno ne želi produljenje, rekao je vladin izvor.

Boris Johnson / 24sata.info

Johnsona je primorao zakon, koji su njegovi oponenti usvojili prošlog mjeseca, da zatraži produljenje trenutnog roka za Brexit s 31. listopada na 31. siječnja nakon što su zastupnici ranije u subotu spriječili njegov pokušaj da se usvoji sporazum o odlasku iz Europske unije.



Poslao ukupno tri pisma Tusku



Izvor iz vlade rekao je da je Johnson poslao ukupno tri pisma Donaldu Tusku, predsjedniku Europskog vijeća: fotokopiju teksta na koji ga je zakon, poznat kao Bennov zakon, prisilio da ga napiše, zatim popratnu zabilješku britanskog izaslanika za EU, i treće pismo u kojem kaže da on nije za produljenje roka.



"Jasno sam, od kada sam postao premijer, a i danas u parlamentu, iznio svoje viđenje, i stav vlade, da bi daljnje produljenje naštetilo interesima Ujedinjenog Kraljevstva i našim EU partnerima, kao i odnosima između nas", rekao je Johnson u trećem pismu, koje je na Twitteru objavio briselski dopisnik Financial Timesa.



Konzultacije s čelnicima EU-a



Johnson je rekao da je bio uvjeren da će se postupak usvajanja zakonodavstva o Brexitu u britanskom parlamentu završiti prije 31. listopada, navodi se u pismu.



Tusk je potvrdio da je primio Johnsonov zahtjev.



"Sada ću započeti konzultacije s čelnicima EU-a o tome kako reagirati", rekao je na Twitteru.



Amandman koji je obvezao Johnsona da traži odgodu



Johnson se nadao da će ove subote neposlušni zastupnici konačno podržati sporazum o razvodu koji je dogovorio s čelnicima EU-a proteklog tjedna i tako nakon tri godine izaći iz slijepe ulice nastale poslije referenduma kojim je 2016. izglasano napuštanje Unije, prenosi Hina.



Umjesto toga, zastupnici su s 322 glasa za i 306 protiv prihvatili amandman koji je naglavačke okrenuo Johnsonovo planirano finale, obvezavši ga da od EU-a traži odgodu, te pruživši šansu protivnicima da onemoguće Brexit.



Johnson je ranije obećao da će izvesti zemlju iz Unije do 31. listopada, i da će radije biti "mrtav u jarku" nego što će zatražiti bilo kakvo produljenje, ne objasnivši kako bi to učinio istovremeno se pridržavajući Bennovog zakona.



(24sata.info)