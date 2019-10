Britanskog premijera Borisa Johnsona danas čeka dan odluke u parlamentu nakon što je u četvrtak u posljednji trenutak s Bruxellesom postigao dogovor o izlasku Britanije iz Europske unije, kojem se pak protive njegovi sjevernoirski saveznici (DUP).

Boris Johnson / 24sata.info

Parlament će na izvanrednoj sjednici u subotu, prvog neradnog dana od argentinske invazije na Falklande, glasati o prihvaćanju Johnsonovog dogovora. Rasprava počinje u 9:30 po srednjoeuropskom vremenu.



"Uvjeren sam da će moji kolege u parlamentu kada prouče ovaj sporazum željeti u subotu glasati za", rekao je Johnson novinarima nakon summita u Bruxellesu gdje su čelnici Europske unije odobrili novi sporazum o Brexitu.



Kazao je kako bi zastupnici trebali izraziti demokratsku volju naroda i provesti Brexit.



Kako uopće Johnson može do dovoljnog broja zastupnika?



Analiza Financial Timesa pokazala je da će Johnson biti na velikim mukama da osigura većinu ako ne uvjeri DUP da odustane od protivljenja sporazumu. Po FT-u, 321 zastupnik bi mogao glasati protiv, a 318 za sporazum.



Naime, bez deset glasova DUP-a, ali pod uvjetom da uspije u tome da svi konzervativci glasaju za sporazum, premijeru će nedostajati tridesetak glasova koje će tražiti među neovisnim zastupnicima i laburistima koji podržavaju Brexit.



Prije toga će morati uvjeriti 28 najtvrđih konzervativaca, takozvanih spartanaca, koji uporno zagovaraju tvrdi Brexit i svaki su put zdušno glasali protiv sporazuma Therese May. Pretpostavka je da će oni ipak pristati uz Johnsona uz možda pokoju iznimku.



Sljedeći će mu izazov biti kako uvjeriti 23 neovisna zastupnika, bivša konzervativca koji su nedavno izbačeni iz stranke, da glasaju za sporazum. Analitičari očekuju da će velika većina njih, ali ne svi, glasati za.



I tada se dolazi do faze kada Johnsonu fali deset DUP-ovih zastupnika, koje će morati tražiti među laburistima koji podržavaju Brexit. Njih je dosad devetero iskazalo namjeru da se pridruži sporazumu i svi dolaze iz izbornih jedinica koje su na referendumu glasale za Brexit.



Što ako Johnsonov dogovor propadne?



Pošto su se svi ostali zastupnici izjasnili da će glasati protiv, Johnson će plesati na tankoj niti.



Ako izgubi glasanje o sporazumu i ne dobije odobrenje za izlazak bez njega, zakon od Johnsona zahtijeva da napiše pismo Bruxellesu u kojem traži još vremena za pregovore, čime se Brexit odgađa do 31. siječnja 2020. godine. Tada će EU-om predsjedati Hrvatska.





(24sata.info)