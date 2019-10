Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker nazvao je "povijesnom pogreškom" izostanak dogovora Europske unije o otvaranju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom.

Jean-Claude Juncker / 24sata.info

Na zajedničkoj konferenciji za novinare Juncker je rekao da je "vrlo razočaran" blokiranjem balkanskih zemalja na putu prema članstvu u EU-u. Čelnici zemalja članica nisu se suglasili o prijedlogu da počnu pristupni pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, i nakon duge i burne rasprave noću na petak nisu usvojili nikakve zaključke o proširenju, navodi Hina.



Tusk je dodao da krivnju za odgodu pretpristupnih pregovora s EU-om ne snose Sjeverna Makedonija i Albanija i pozvao ih je da se ne predaju, jer su one svoju zadaću odradile, ali EU nije.



EU će o proširenju ponovno raspravljati u svibnju 2020., rekao je Tusk te poručio dvjema državama kako "uopće nema sumnje da će jednog dana postati punopravne članice EU-a".



Sve zemlje osim Francuske podržavaju otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom, koja je zbog toga čak pristala promijeniti i službeno ime zemlje, no manji dio članica ima određene rezerve prema otvaranju pregovora s Albanijom. Ali i golema većina malo vrijedi jer je za svaki korak u procesu proširenja potrebna suglasnost svih zemalja članica.



Finsko predsjedništvo je ranije ovoga tjedna na sastanku ministara za europske poslove predlagalo da se te dvije zemlje razdvoje, kako bi barem Sjeverna Makedonija dobila zeleno svjetlo, ali ni to nije prošlo jer većina članica smatra da obje zemlje zaslužuju početak pregovora. Ali, to malo vrijedi jer je za svaki korak u procesu proširenja potrebna suglasnost svih zemalja članica.



Talijanski premijer Giuseppe Conte najavio je da će predložiti novu raspravu o početku pregovora dviju zemalja s Unijom u studenom.



Hrvatska je također izrazila žaljenje zbog izostanka dogovora. Premijer Andrej Plenković ocijenio je kao "naivnu i nerealnu" ideju, koja se pojavila tijekom sinoćnje rasprave, da se Europsku komisiju zaduži da u siječnju predloži reformu cijeloga procesa proširenja.



Plenković je rekao da je to nerealno zbog kratkoće vremena, budući da će nova Komisija preuzeti dužnost kasnije nego što je trebala, a onda slijede božićni i novogodišnji blagdani, prenosi Hina.



(FENA)